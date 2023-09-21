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«Спартак» дома уверенно обыграл «Барыс», забросив шесть шайб

«Спартак» дома уверенно обыграл «Барыс», забросив шесть шайб
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В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

На 10-й минуте первого периода Михал Чайковски с передачи Николая Голдобина забросил первую шайбу в матче. На 14-й минуте периода Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Михала Чайковски упрочил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Ансар Шайхмедденов с передачи Кирилла Савицкого одну шайбу отыграл.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки Егор Савиков с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сделал счёт 3:1. Спустя три с половиной минуты Эмиль Нургалиев с передачи Аркадия Шестакова забросил вторую шайбу гостей во встрече. На 18-й минуте периода Александр Пашин с передачи Шейна Принса вернул преимущество «Спартака» в две шайбы.

На пятой минуте третьего периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Павла Порядина сделал счёт 5:2. На 11-й минуте периода Шейн Принс с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина довёл счёт до крупного. На 14-й минуте периода Джозеф Лабейт забросил третью шайбу гостей в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
6 : 3
Барыс
Астана
1:0 Чайковски (Голдобин) – 09:05 (5x4)     2:0 Порядин (Голдобин, Чайковски) – 13:56 (5x4)     2:1 Шайхмедденов (Савицкий) – 17:54 (5x5)     3:1 Савиков (Голдобин, Локтионов) – 33:00 (5x5)     3:2 Нургалиев (Шестаков) – 36:25 (5x5)     4:2 Пашин (Принс) – 37:51 (5x5)     5:2 Локтионов (Голдобин, Порядин) – 44:42 (5x5)     6:2 Принс (Локтионов, Голдобин) – 50:53 (5x4)     6:3 Лабейт (Барбер, Скленичка) – 53:22 (5x4)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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