«Спартак» дома уверенно обыграл «Барыс», забросив шесть шайб

В Москве завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
На 10-й минуте первого периода Михал Чайковски с передачи Николая Голдобина забросил первую шайбу в матче. На 14-й минуте периода Павел Порядин с передач Николая Голдобина и Михала Чайковски упрочил преимущество хозяев. На 18-й минуте периода Ансар Шайхмедденов с передачи Кирилла Савицкого одну шайбу отыграл.
На 14-й минуте второй двадцатиминутки Егор Савиков с передач Николая Голдобина и Андрея Локтионова сделал счёт 3:1. Спустя три с половиной минуты Эмиль Нургалиев с передачи Аркадия Шестакова забросил вторую шайбу гостей во встрече. На 18-й минуте периода Александр Пашин с передачи Шейна Принса вернул преимущество «Спартака» в две шайбы.
На пятой минуте третьего периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Павла Порядина сделал счёт 5:2. На 11-й минуте периода Шейн Принс с передач Андрея Локтионова и Николая Голдобина довёл счёт до крупного. На 14-й минуте периода Джозеф Лабейт забросил третью шайбу гостей в матче.
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