«Та же жена. Та же прическа. Ничего». Кузнецов — о том, что изменилось за лето

Российский нападающий «Вашингтон Кэпитлз» Евгений Кузнецов оригинально ответил на вопрос об изменениях за лето.

«Поменял ли что-нибудь этим летом? Та же жена. Та же прическа. Ничего», — цитирует Кузнецова журналист Сэмми Силбер в своём «твиттере».

31-летний Кузнецов стал лучшим ассистентом «Вашингтона» в сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги, отдав 43 результативные передачи. Российский нападающий провёл 81 матч, забросил 12 шайб и суммарно набрал 55 очков.

Ранее генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, что команда нуждается в Кузнецове, однако, при этом, заявил, что ищет варианты обмена российского форварда.