Генменеджер «Вашингтона»: Кузнецов нам нужен, чтобы команда была конкурентоспособной

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о российском нападающем Евгении Кузнецове.
«Я думаю, игрок был немного расстроен прошлогодним сезоном и ситуацией. Но он нам нужен. Он хороший игрок, и нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, чтобы наша команда была такой. Нужно, чтобы он играл на своём высшем уровне.
Я надеюсь, что он — как и остальные наши игроки — вдохновлён немного другой философией, новым, молодым тренером, полным энтузиазма.
При этом, мы всё ещё ищем возможность для обмена. Мы продолжим переговоры с командами в течение года», — приводит слова Маклеллана портал The Hockey News.
Напомним, в прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов отметился 55 (12+43) результативными баллами в 81 встрече.
- 21 сентября 2023
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