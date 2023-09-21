Генменеджер «Вашингтона»: Кузнецов нам нужен, чтобы команда была конкурентоспособной

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мнением о российском нападающем Евгении Кузнецове.

«Я думаю, игрок был немного расстроен прошлогодним сезоном и ситуацией. Но он нам нужен. Он хороший игрок, и нам нужно, чтобы он был конкурентоспособным, чтобы наша команда была такой. Нужно, чтобы он играл на своём высшем уровне.

Я надеюсь, что он — как и остальные наши игроки — вдохновлён немного другой философией, новым, молодым тренером, полным энтузиазма.

При этом, мы всё ещё ищем возможность для обмена. Мы продолжим переговоры с командами в течение года», — приводит слова Маклеллана портал The Hockey News.

Напомним, в прошлом регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Кузнецов отметился 55 (12+43) результативными баллами в 81 встрече.