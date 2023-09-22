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Плющев: зачем пиарить Гашека в нашей стране? Человек лезет в политику с пробитой головой

Плющев: зачем пиарить Гашека в нашей стране? Человек лезет в политику с пробитой головой
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал заявления голкипера сборной Чехии Доминика Гашека. Ранее экс-вратарь говорил, что Национальная хоккейная лига должна платить Украине $ 2–4 млрд за игру россиян в лиге.

«Честно скажу, мы иногда придаём значение таким персонажам… Вот, например, в нашей прессе пиарят этого Гашека. Зачем это делать? Человек столько шайб головой отбил, несёт всё подряд, а мы зачем-то занимаемся его раскруткой. Гашеку это нравится, он же всё это видит и читает, поэтому продолжает в том же ключе. Человек лезет в политику с пробитой головой, пытается заработать себе политических баллов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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