Андрей Назаров – о Задорове: думал, что он повзрослел в НХЛ, но там до сих пор детский сад

Известный тренер Андрей Назаров высказался об интервью защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова на YouTube-канале «вДудь»*.

«Посмотрел интервью с Никитой Задоровым. Думал, что парень повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, выступая в НХЛ. Но, судя по его словам, там до сих пор детский сад. С Дудём давно всё понятно, он признан в нашей стране иноагентом и преследует свои интересы. Задоров же, например, говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы, Трампы, Маски и их приемники не рулят миром и Америкой? Трамп вообще был президентом США, который хочет баллотироваться на второй срок. Маск тоже диктует свои правила, раздаёт команды направо и налево. Давайте уже все вырастем и успокоимся: деньги управляют целым миром. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

*признан иноагентом в РФ