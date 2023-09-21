Задоров ответил на вопрос о своём отношении к политической позиции Овечкина

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров ответил на вопрос о своём отношении к российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.

«Общаюсь с Овечкиным? Да, как коллеги. Как отношусь к его политической позиции? Это его мнение. Оно меня не касается. Это его выбор. Я его уважаю как одного из самых… а то и самого великого российского хоккеиста. Мы с ним коллеги, мы с ним делим площадку. Но по политическим и жизненным позициям мы с ним. Это всё, что я могу сказать», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.

Напомним, Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Впереди стартует 18-й сезон нападающего «Кэпиталз» в лиге. За это время капитан «столичных» принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

*признан иноагентом в РФ