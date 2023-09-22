Евгений Кузнецов рассказал об обмене Дмитрия Орлова из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал об уходе из команды защитника Дмитрия Орлова. В феврале 2023 года он был обменян в «Бостон Брюинз».
«Когда Орлов уехал, Самсонов уехал, праздник был в команде? Да нет, Орёл вообще неожиданно. Получается, у нас была раскатка. Пообедали, вместе посидели, поржали: «Что, Орёл, куда тебя скинут-то или подпишешь?» Как раз дедлайн был. Говорит, нормально всё. И мы поехали домой поспать. А он приезжает на 15 минут раньше меня на игру. Я прихожу — его нет. Когда первым приезжал, всегда фигню какую-то ему делал, что вперёд приехал — я профессионал. А он бесится. Уже чай попил, а его нет и нет. Звоню: «Случилось что-то?» Нет, говорит, позвонил генеральный и сказал, что не надо сегодня приходить. Я: «В смысле? Куда поехал?» Он говорит: «Не знаю, просто сказали, что не надо приходить, и всё».
Заходит Саня (Овечкин. — Прим. «Чемпионата»). Я говорю, что этот всё. Он: «Как всё? Куда поехал?» Сам не понимает ничего. Я говорю, иди спроси. Пошёл, спросил (смеётся).
Орёл сильно расстроился, потом после игры его видели. Он очень сильно хотел остаться. Для него очень важно было отыграть карьеру в одной команде. Семье удобно всё. Такое чувство, что в этой организации тех, кто хочет быть там, — выгоняют, а кто не хочет — оставляют (смеётся)», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «Скользкий Лёд».
- 22 сентября 2023
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