Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о возможном обмене.
«Откуда слухи, что я прошу обмен? Как такового, чтобы я пришёл и сказал: «Меняйте меня», — такого нет. Это всё со временем идёт, как снежный ком, туда-сюда копится. Слухи просто так из ниоткуда не возьмутся. Это уже два года всё идёт. Вроде посидели с генеральным пообщались, как после сезона положено: приходишь, час сидишь, разговариваешь. Мы с ним час разговаривали: давайте попробуем изменить ситуацию к лучшему, чтобы и вам лучше, и мне лучше. Чтобы не было такого ощущения, что я лишний в команде. Типа: «Мы бы выиграли, если бы ты играл лучше».
Появилось такое ощущение? Такой разговор был у нас. И это всё складывается», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «Скользкий Лёд».
- 22 сентября 2023
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:12
-
11:53
-
11:41
-
11:30
-
11:20
-
10:48
-
10:28
-
10:19
-
09:55
-
09:55
-
09:32
-
09:30
-
09:05
-
09:05
-
08:58
-
08:41
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
04:58
-
04:19
-
04:05
-
03:24