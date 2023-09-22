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Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене из «Вашингтона»

Евгений Кузнецов высказался о возможном обмене из «Вашингтона»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал слухи о возможном обмене.

«Откуда слухи, что я прошу обмен? Как такового, чтобы я пришёл и сказал: «Меняйте меня», — такого нет. Это всё со временем идёт, как снежный ком, туда-сюда копится. Слухи просто так из ниоткуда не возьмутся. Это уже два года всё идёт. Вроде посидели с генеральным пообщались, как после сезона положено: приходишь, час сидишь, разговариваешь. Мы с ним час разговаривали: давайте попробуем изменить ситуацию к лучшему, чтобы и вам лучше, и мне лучше. Чтобы не было такого ощущения, что я лишний в команде. Типа: «Мы бы выиграли, если бы ты играл лучше».

Появилось такое ощущение? Такой разговор был у нас. И это всё складывается», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «Скользкий Лёд».

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