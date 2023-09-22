Фолиньо: в этом году Капризов выглядел загорелым, его волосы ещё сильнее целовало солнце

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо поделился мнением о российском одноклубнике Кирилле Капризове. По мнению хоккеиста, у «дикарей» всё будет хорошо, пока молодой форвард в команде.

«В этом году он выглядел загорелым. Его волосы стали намного светлее, их ещё сильнее целовало солнце. Я не знаю, сколько времени он провёл на катке до Майами. Это нормально. Пока у нас есть здоровый Кирилл, у команды всё будет хорошо», — приводит слова Фолиньо The Athletic.

Напомним, Кирилл Капризов записал на свой счёт 75 (40+35) баллов в 67 матчах прошлого регулярного чемпионата НХЛ и стал лучшим снайпером и бомбардиром «Миннесоты» в сезоне. Форвард на восемь очков опередил Матса Цуккарелло (67 очков в 79 матчах).