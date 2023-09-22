Кузнецов о дисквалификации за допинг: НХЛ хотела отстранить на 20 игр — я как давай ржать

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов вспомнил, как НХЛ дисквалифицировала его в 2019 году. В августе форварда на четыре месяца отстранили от выступлений за сборную России. Кузнецов нарушил антидопинговые правила в соревновательный период. В пробе, взятой в мае в ходе ЧМ-2019 в Словакии, нашли кокаин. В НХЛ, в свою очередь, дисквалифицировали россиянина всего на три матча.

«Одно дело — в России, в сборной отстранили, ИИХФ, на международной арене не мог играть, а НХЛ, клуб, лига, профсоюз — что было на другой стороне? Ничего и не было даже. Если бы не моё желание извиниться перед клубом за такую ошибку, то, наверное, вообще была бы тишина.

Поехал в офис к Беттмэну с профсоюзом. Они вообще говорят: «Тебя не могут наказывать, зачем ты сюда едешь?» Я говорю: «Неудобно, людей подвёл». Надо приехать хотя бы, посмотреть человеку в глаза. Приехал, сели в офисе. Профсоюз изначально говорит: «Не переживай, сейчас зайдёшь к Беттмэну. Просто разговор отца и сына будет, морали почитает тебе. Просто спокойно послушай». Я говорю: «Да я нормальный человек, не переживайте».

Мы сели. Эти три петушары из профсоюза сели такие: «Мы за тебя будем заступаться. Чуть одно слово скажет — мы там...» Беттмэн садится и как давай нагнетать. Нагнетает и нагнетает. Я сижу и думаю: он на самом деле пихает или нет?

Я извинился. Говорю: «Я по-человечески к вам пришёл, сам, без агента». Он говорит: «Я уважаю это, спасибо, молодец». Рядом сидит Билл Дэйли, говорит: «Я считаю, на 20 матчей дисквалификацию надо делать». Я как давай ржать. А те три [с профсоюза] — смотрю, а у них ком в горле. Вот эти люди должны были заступиться, встать, [начать] какой-то диалог. А получилось, что я просто час слушал, что я говно.

Выхожу, сажусь в такси, агенту говорю: «Вот так, 20 матчей». Он ржать давай. Потом звонит и говорит: «Можно мы три матча сделаем? Две встречи дисквалификации как-то мало, давай три». Меня ещё уговаривали, чтобы я взял три матча», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-каналу «Скользкий Лёд».