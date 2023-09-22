Кузнецов рассказал, как прошла первая беседа с новым главным тренером «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, как прошла первая беседа с новым главным тренером команды Спенсером Карбери, и поделился мнением о наставнике.

«Как прошёл первый разговор со Спенсером? Великолепно. Он отличный человек. И я понимаю то, как он видит хоккей. Это идеальное сочетание для меня, для кучи парней в команде. Он хочет держать шайбу в середине площадки, контролировать игру, сохранять контроль над шайбой. Я большой фанат такого стиля, когда ты контролируешь игру, сохраняешь шайбу, когда ты возишься с шайбой. Если ты всегда заставляешь лучших игроков соперников играть без шайбы, то можешь держать их в состоянии подавленности. Так что у меня много позитива в мыслях, когда я говорю с ним. Самое важное — он всегда очень честен со мной. А я очень честен с ним.

Настрой Карбери заразителен? Иногда я чувствую, что рядом очень много новых тренеров. Может быть, четверо. Каждый раз, когда приходит новый тренер, появляются новые правила, новые тренировки, новый персонал. Но благодаря моим разговорам с тренером я чувствую, что мы хорошо друг друга понимаем, игроки хорошо ладят с ним. Чувствую, что у нас есть всё, чтобы добиться успеха. Нам нужно всего лишь убедиться, что мы сплочены. Нужно создать немного «химии» и сыграть так, как тренер хочет», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».