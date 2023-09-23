«Мы помним только победы». Ротенберг вспомнил разговор с советским чемпионом ОИ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уверенную победу в гостевом матче с «Амуром» (4:0) и вспомнил разговор с советским чемпионом Олимпийских игр.
«Хочу отметить болельщиков — полные трибуны, это радует. Фантастическая атмосфера на арене, приятно играть, это гонит команду вперёд. Да, сегодня болели за «Амур», но были и наши болельщики.
Отрезками играли очень здорово. Хорошо в меньшинстве сыграли. Выполнили установку, ребята молодцы. Есть что улучшить, готовимся к следующей игре. Надо отдать должное сопернику, он очень хорошо играл, создал много сложностей, очень хотел нас обыграть. Наши ребята молодцы, держали удар, забили важные голы.
Вышли ли уже из спада? Я всегда вспоминаю разговор с одним олимпийским чемпионом из сборной СССР. Я и команде об этом рассказывал. Спросил его один раз — в 1980-м сборная СССР проиграла США в финале Олимпиады, как это произошло? Мне ответили — а мы не помним поражений, помним только победы. Это и есть наша психология, в хоккее и в жизни в целом нужно отталкиваться от сегодняшнего дня, смотреть, как можно улучшить нашу игру. Сегодня наша игра была качественной, это перешло в результат. В спорте бывает по-разному. Надо работать, мы в этом сезоне отрезками играем намного лучше, чем в прошлом сезоне. Но что прошло, то прошло. Работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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