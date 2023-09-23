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«Прошлый сезон серьёзно выбил меня». Кузнецов рассказал, в чём заключается его мотивация

«Прошлый сезон серьёзно выбил меня». Кузнецов рассказал, в чём заключается его мотивация
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мыслями о том, в чём заключается его мотивация сейчас.

«Я хочу убедить своих товарищей по команде, что в каждом матче буду играть за них, буду создавать, отдавать атаке всего себя. Такого не было в прошлом сезоне. Это серьёзно выбило меня. Но что я могу сделать — это перестроиться и убедить остальных, что повышаю требования к себе.

Что думаю об игре в меньшинстве? Конечно, это лучшее (смеётся). Нужно понимать, что, когда ты играешь в меньшинстве, должен быть ещё более продуктивным. Если не можешь, то должен уступить своё место другому парню. Но я всегда мечтал играть в меньшинстве, это здорово», — сказал Кузнецов пресс-службе «Вашингтона».

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