«Когда играю дерьмово, мои дети говорят об этом». Самое грустное интервью Кузнецова

В НХЛ стартовали тренировочные лагери. После первых тренировок самые известные игроки и руководства клубов дали комментарии журналистам, которые наверняка соскучились по активности и по игре.

«Вашингтон» не стал исключением. Одним из хоккеистов, вышедших к прессе, стал Евгений Кузнецов. Нападающий более 10 минут разговаривал с журналистами и затронул множество важных тем. Кузя звучал непривычно депрессивно, несмотря на наличие своих классических шуток.

Что случилось с игроком и что он планирует делать дальше? Приводим перевод мини-интервью Кузнецова.

«У меня засели в голове слова Майкла Джордана»

— Как ты?

— Хорошо, хорошо.

— Но ты ведь хромал.

— Просто обманул вас (смеётся). Нет, всё в порядке. Я буду в норме. Это просто процесс, верно? Я глубоко верю, что летом случается много мелочей, которые достают тебя. Это вещи, которые ты исправляешь в будущем за пару дней.

— Тебя ещё беспокоят проблемы со здоровьем?

— Немного, но ничего такого, о чём я мог бы говорить публично. Многие ребята играют с небольшими травмами. Я один из тех, кто всегда в это верил — у меня засели в голове слова Майкла Джордана, который говорил, что показывал лучшую игру, когда болел, верно? Я всегда пытался думать об этом. Если ты чувствуешь дискомфорт и что-то болит — что бы то ни было, тебе придётся пройти через это. Когда ты делаешь это, то чувствуешь себя хорошо, ментально ты борешься. Я считаю, что если ты можешь ходить, то должен играть.

— Как на тебя повлияли слухи об обмене?

— Я в хорошем состоянии ментально. Я справляюсь с этим день за днём. Сегодня я здесь. И я отдам всё, что у меня есть, пытаясь помочь команде добиться успеха. Каждый день тренировки, постоянно. Для меня очень важно просто ежедневно наслаждаться. И я делаю это день ото дня. Я могу только держать под контролем то, что могу держать под контролем. Я счастлив быть здесь и делить раздевалку со своими товарищами по команде. Как уже сказал, это новый старт для всей команды. Я сосредоточен каждый день на моих личных целях — я хочу помочь команде, хочу сделать людей счастливыми и помочь «Кэпс» добиться успеха.

— Поможет ли новый тренерский штаб почувствовать веселье, радость?

— Конечно, определённо. Я чувствую, что нам понадобится помощь новых ребят и свежий старт. Прошлый сезон был разочаровывающим, никто не ощущал радости. Когда дела команды не в лучшем состоянии, всегда будут появляться разговоры и слухи. Моя работа — наслаждаться каждым днём и помочь команде ежедневно становиться лучше. До этих пор я был воодушевлён и наслаждался.

Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

— Но как же слухи об обмене?

— Я был в России, там сейчас нет социальных сетей (смеётся). Это сильно помогло мне. Все слухи, которые до меня доходили, получал от друзей. Или другие ребята подходили ко мне и «посылали» в разные команды. Но для меня было самым важным поправить здоровье, вернуться сюда и показывать хорошую игру каждый день. Сегодняшний день закончится, завтра настанет новый день, будут новые возможности, и я хочу быть счастлив, хочу делать людей счастливыми тем, как играю. Тем, как могу играть. Это две разные вещи. Я хочу добиться успеха. Мои дети выросли, они немного разбираются в хоккее, и сейчас каждый раз, когда я играю дерьмово, они говорят мне об этом. Это не очень-то хорошо (смеётся). Я могу врать вам или кому угодно ещё, но не своим детям.

«Возвращаясь домой после плохой игры, наезжал на себя. Я несчастлив»

— Ты изменил что-то летом?

— Нет. Та же жена, та же причёска. Ничего (смеётся).

— Как прошёл первый разговор с новым тренером Спенсером Карбери?

— Великолепно. Он отличный человек. И я понимаю то, как он видит хоккей. Это идеальное сочетание для меня, для кучи парней в команде. Он хочет держать шайбу в середине площадки, контролировать игру, сохранять контроль над шайбой. Я большой фанат такого стиля, когда ты контролируешь игру, сохраняешь шайбу, когда ты возишься с ней. Если ты всегда заставляешь лучших хоккеистов соперников играть без шайбы, то можешь держать их в состоянии подавленности. Так что у меня много позитива в мыслях, когда я говорю с ним. Самое важное — он всегда очень честен со мной. А я очень честен с ним.

— Как ты после прошлого сезона?

— Это очень сложно, но я там, где нахожусь. Прошлый год был очень сложным, было много плохих мыслей в моей голове, негатива — потому что я не испытывал радости от того, как играл и выступал. Я знаю, как умею играть, какой хоккей могу показывать и в чём мои сильные стороны. Но я не был счастлив от того, как играл, чувствовал себя подавленно. Когда ты в таком состоянии, то думаешь слишком много. Но для меня очень важно перестроиться, вернуться и получать удовольствие ежедневно.

Я хотел играть. Я не из тех парней, которые, получая крупный контракт, могут быть счастливыми каждый день. Каждый раз, когда я возвращался домой после плохой тренировки или игры, то наезжал на себя. Я несчастлив. Каждый раз, каждое утро, когда я входил в раздевалку, зная, что не играю так, как ребята ожидают от меня, я чувствовал себя ужасно. Как уже сказал, я не из тех парней, которые просто получают много денег и идут себе счастливые. Да, я хожу с улыбкой, но это не значит, что я не переживаю. Ещё как переживаю!

Евгений Кузнецов Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

Самое важное, что я понимаю, что у многих ребят осталось мало времени, чтобы поиграть в плей-офф, прочувствовать этот опыт. Знаю, что я — та частичка команды, которая должна приносить очки в каждом матче. Я не делал этого в прошлом сезоне, с этим связано много вещей. Так что моя цель — получить уверенность, что, когда сезон стартует и я буду приезжать сюда каждое утро, смогу посмотреть ребятам прямо в глаза и сказать: «Парни, я сделал всё». Они знают, что я старался изо всех сил и показывал свою лучшую игру.

«Это серьёзно выбило меня»

— Какие ожидания от нынешней команды, состава?

— Кубок Стэнли! (Смеётся.) Я хочу выйти в плей-офф. У нас самый глубокий состав из «середнячков». Мы можем играть творчески с таким составом. Ожидания, должно быть, будут очень высокими. Болельщики ставят на нас. Мы должны вселить уверенность, что сможем поднять планку ещё выше.

— Ты играл на тренировке в звене с Уилли и Санни (Том Уилсон и Сонни Милано. — Прим. «Чемпионата»). Как ощущения?

— Это потрясающе (смеётся). Это была наша первая реальная тренировка после лета. Всё прошло хорошо. Я почувствовал, что 12–15 нападающих в нашем составе могут миксоваться, мы все можем играть. Всё зависит от нас. Мы будем следовать плану тренера, потому что он очень важен. И, думаю, в новом сезоне это ещё важнее делать с самого старта чемпионата.

— В чём заключается твоя мотивация сейчас?

— Я хочу убедить своих товарищей по команде, что в каждом матче буду играть за них, буду создавать, отдавать атаке всего себя. Такого не было в прошлом сезоне. Это серьёзно выбило меня. Но что я могу сделать — это перестроиться и убедить остальных, что повышаю требования к себе.

Евгений Кузнецов Фото: Jess Rapfogel/AP Photo/ТАСС

— Что думаешь об игре в меньшинстве?

— Конечно, это лучшее (смеётся). Нужно понимать, что, когда ты играешь в меньшинстве, должен быть ещё более продуктивным. Если не можешь, то должен уступить своё место другому парню. Но я всегда мечтал играть в меньшинстве, это здорово.

— Говорят, что настрой Карбери заразителен, что он очень позитивный…

— Иногда я чувствую, что рядом очень много новых тренеров. Может быть, четверо. Каждый раз, когда приходит новый тренер, появляются новые правила, новые тренировки, новый персонал. Но благодаря моим разговорам с тренером я чувствую, что мы хорошо друг друга понимаем, игроки хорошо ладят с ним. Чувствую, что у нас есть всё, чтобы добиться успеха. Нам нужно всего лишь убедиться, что мы сплочены. Нужно создать немного «химии» и сыграть так, как хочет тренер.

Я ещё не старый, но я ищу моменты, когда тренер просит больше создавать, больше забивать, удерживать шайбу, продвигать её самостоятельно. Простые вещи. Но есть ожидания, и тренер знает, что каждый игрок может предложить ему. Думаю, он будет спрашивать, что конкретно я могу делать лучше всего, чтобы добиться успеха. Я рад этому вызову.