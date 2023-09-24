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«Металлург» отправил Коростелёва в «Северсталь» в обмен на форварда Петунина

«Металлург» отправил Коростелёва в «Северсталь» в обмен на форварда Петунина
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«Металлург» и «Северсталь» обменялись нападающими. В «Металлург» переходит нападающий «Северстали» Александр Петунин. В обратном направлении проследовал форвард Никита Коростелёв. Как сообщает пресс-служба магнитогорского клуба, контракт с Петуниным рассчитан на два года.

Александр Петунин – 26-летний нападающий, способный сыграть как в центре, так и на фланге. Воспитанник екатеринбургской школы хоккея. Защищал цвета ХК МВД, «Динамо Балашиха», московского «Динамо», «Бурана» из Воронежа и «Северстали».

В текущем сезоне на счету Александра три матча за «Северсталь» при двух (0+2) набранных очках при показателе полезности «-1». В прошлом сезоне на счету Петунина 62 встречи за череповецкую команду и 33 (19+14) результативных балла. Всего в КХЛ в активе форварда 288 игр и 129 (58+71) очков при показателе полезности «+8».

Коростелёв в текущем сезоне провёл за «Металлург» шесть матчей, отметившись заброшенной шайбой. Всего в КХЛ на счету нападающего 186 матчей и 81 (54+27) набранное очко при показателе полезности «-18».

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