Коростелёв: стереотипы насчёт Разина? Это мой тренер, с которым мне сейчас работать

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв рассказал о новом главном тренере «Магнитки» Андрее Разине.
«С Разиным пообщались недавно, и был достаточно длинный разговор. Он рассказал о своём видении игры и что будем менять в тактике. Приятно, что тренер посвящает в это игрока. «Северсталь» у него всегда играла в хоккей, поэтому с нетерпением жду начала сезона, чтобы поработать с Андреем Владимировичем.
Есть много стереотипов насчёт Андрея Разина – по поводу его тяжёлого характера и что не все хоккеисты хотят с ним работать? Это мой тренер, с которым мне сейчас работать. Главное – это помогать друг другу добиваться результата. А стереотипы на то и стереотипы», — цитирует Коростелёва «РБ Спорт».
Напомним, будущий сезон станет дебютным для Разина в роли главного тренера в «Металлурге».
- 7 июня 2023
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