Нападающий Александр Петунин поблагодарил руководство и болельщиков «Северстали»

Нападающий Александр Петунин поблагодарил клуб «Северсталь» и его болельщиков. Форвард был обменян в «Металлург» на нападающего Никиту Коростелёва.

«Спасибо большое хоккейному клубу «Северсталь», тренерскому штабу, персоналу, врачам и игрокам команды за все время, проведённое здесь. Я обрёл много друзей, город стал для меня очень родным! Конечно же хочется сказать спасибо болельщикам за огромную поддержку команды и лично меня, для меня это было очень важно, но приходится прощаться! До встречи на поле и спасибо ещё раз за всё!» — цитирует Петунина пресс-служба череповецкого клуба.

В текущем сезоне на счету Александра три матча за «Северсталь». Он набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-1». В прошлом сезоне на счету Петунина 62 встречи за череповецкую команду и 33 (19+14) результативных балла. Всего в КХЛ в активе форварда 288 игр и 129 (58+71) очков при показателе полезности «+8».