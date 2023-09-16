Кросби готов поменять позицию, чтобы сыграть в звене с Макдэвидом в сборной Канады

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мыслями о возможном участии игроков из НХЛ на Олимпийских играх или Кубке мира. Форвард хочет сыграть вместе за сборную Канады с Коннором Макдэвидом и для этого готов даже проводить матчи на другой позиции. Оба игрока являются центрфорвардами.
«Жаль, что какое-то время в этом вопросе ничего не продвигалось, но похоже, что всё может измениться. Знаете, это было бы здорово.
Мы оба центрфорварды, кто будет играть на фланге? Я пойду туда (смеётся). Я буду играть на левом фланге, не беспокойтесь. Послушайте, я катался с ним и играл на обоих позициях. Так что думаю, что я хорош в любом случае, будь то игра в центре или на фланге — всё будет в зависимости от того, что он захочет. Он сможет стать первой скрипкой. Я просто найду свободное место», — приводит слова Кросби Sportsnet со ссылкой на подкаст 32 Thoughts.
- 16 сентября 2023
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