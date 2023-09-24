В «Лос-Анджелесе» рассказали, как будут справляться с последствиями перелётов в Австралию

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан рассказал, как команда будет справляться с последствиями тяжёлых перелётов в Австралию и обратно. «Кингз» провели два выставочных матча в Мельбурне с «Аризоной», разделив победы.

«Когда мы сядем в самолёт, нас будет контролировать отдел спортивной науки, где есть очень квалифицированные люди, которые предложат нам помощь, чтобы очень быстро поставить нас на ноги. Каждый человек сам решает, использовать ли их советы или делать всё, что он считает целесообразным, чтобы быстро восстановиться и приступить к дальнейшей работе. Мы на это рассчитываем. Мы не можем допустить, чтобы наши ребята отставали в подготовке к сезону», — цитирует Маклеллана пресс-служба лиги.