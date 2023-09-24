«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: голкипер уфимцев Самонов пропустит «зелёное дерби»

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Сегодня, 24 сентября, в Казани состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби» сезона. Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд. Отметим, что в заявке клуба из Уфы отсутствует голкипер Александр Самонов.

«Ак Барс»:

Билялов (Ахтямов);

Юдин – Журавлёв, Галиев – Семёнов – Радулов;

Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;

Хенкель – Лучевников, Жафяров — Сафонов – Петров;

Евсеев, Лукоянов – Кателевский – Дыняк, Быков.

«Салават Юлаев»:

Ежов (Вязовой);

Коледов — Хафизуллин, Дроздов – Хмелевски – Пустозёров;

Василевский — Зоркин, Шаров – Пименов – Лещенко;

Цулыгин – Бирюков, Шмелёв – Гуськов – Кулёмин;

Комаров, Сучков — Ефремов — Тимкин, Бабенко.