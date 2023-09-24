«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: голкипер уфимцев Самонов пропустит «зелёное дерби»

Сегодня, 24 сентября, в Казани состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби» сезона. Начало матча — в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.
Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд. Отметим, что в заявке клуба из Уфы отсутствует голкипер Александр Самонов.
«Ак Барс»:
Билялов (Ахтямов);
Юдин – Журавлёв, Галиев – Семёнов – Радулов;
Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;
Хенкель – Лучевников, Жафяров — Сафонов – Петров;
Евсеев, Лукоянов – Кателевский – Дыняк, Быков.
«Салават Юлаев»:
Ежов (Вязовой);
Коледов — Хафизуллин, Дроздов – Хмелевски – Пустозёров;
Василевский — Зоркин, Шаров – Пименов – Лещенко;
Цулыгин – Бирюков, Шмелёв – Гуськов – Кулёмин;
Комаров, Сучков — Ефремов — Тимкин, Бабенко.
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