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«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: голкипер уфимцев Самонов пропустит «зелёное дерби»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: голкипер уфимцев Самонов пропустит «зелёное дерби»
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Сегодня, 24 сентября, в Казани состоится матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби» сезона. Начало матча — в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд. Отметим, что в заявке клуба из Уфы отсутствует голкипер Александр Самонов.

«Ак Барс»:

Билялов (Ахтямов);

Юдин – Журавлёв, Галиев – Семёнов – Радулов;
Адамчук – Лямкин, Кагарлицкий – Шипачёв – Яшкин;
Хенкель – Лучевников, Жафяров — Сафонов – Петров;
Евсеев, Лукоянов – Кателевский – Дыняк, Быков.

«Салават Юлаев»:

Ежов (Вязовой);

Коледов — Хафизуллин, Дроздов – Хмелевски – Пустозёров;
Василевский — Зоркин, Шаров – Пименов – Лещенко;
Цулыгин – Бирюков, Шмелёв – Гуськов – Кулёмин;
Комаров, Сучков — Ефремов — Тимкин, Бабенко.

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