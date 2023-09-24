Кожевников — о словах Баширова: «Салават» сам отвесил себе леща и мотивировал «Ак Барс»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал слова генерального директора «Салавата Юлаева» Рината Баширова, который после победы в «зелёном дерби» с «Ак Барсом» (3:2) заявил, что уфимцы дали казанцам леща. Так иронично руководитель обыграл фамилию Вячеслава Лещенко, оформившего дубль в матче.
«Знаю, болельщики «Салавата Юлаева» ополчились на меня из-за предыдущего интервью. В нём сказал, что рискуем потерять «зелёное дерби», ведь на фоне звёзд «Ак Барса» Уфа в кадровом плане выглядит сиротливо. Мне возражали, говорили о том, что первое дерби «Салават» выиграл, плюс наконец-то нашёл второго легионера. Ребята, я и сам люблю «Салават Юлаев»! Но ситуация остаётся прежней: в нынешней расстановке Уфа — не конкурент Казани. И сегодня во втором дерби сезона вы это увидите!
Я был в шоке, когда после первого дерби прочитал слова гендиректора «Салавата» о том, что они дали «Ак Барсу» леща. Послушайте, с уважением отношусь к Ринату Баширову, он — эмоциональный болельщик своего клуба, но при этом в профессиональном спорте — дилетант. И слова про леща — показатель. Поймите, в спорте нельзя давать оппоненту лишних козырей, дополнительно его мотивировать. А «Салават Юлаев», пытаясь пропиариться, это сделал! И сам себе отвесил леща. В стиле того же Задорова. Представляю реакцию Радулова, Яшкина, Шипачёва и других звёзд «Ак Барса» на слова Баширова. Это самая лучшая мотивация! Поэтому и уверен, что Казань на домашнем льду сегодня не удержать.
Мой прогноз на выступления «Салавата Юлаева» в текущем сезоне КХЛ? С этим составом единственный шанс — играть в антихоккей «Адмирала», от вратаря и глухой обороны. Не люблю этот стиль, но «Салавату» никуда не деться. Иначе — без плей-офф», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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