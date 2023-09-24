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Две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На четвёртой минуте первого периода Станислав Галиев с передач Александра Радулова и Дмитрия Юдина открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Кирилл Петров удвоил преимущество хозяев. Спустя три минуты Илья Сафонов с передач Максима Быкова и Александра Радулова сделал счёт 3:0 в пользу казанцев.

В начале третьей двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передач Динара Хафизуллина и Александра Шарова размочил счёт в матче. Через пару минут Динар Хафизуллин с передач Александра Хмелевски и Николая Кулёмина сократил отставание уфимцев до минимума. На 16-й минуте периода Никита Евсеев с передач Константина Лучевникова и Кирилла Семёнова установил окончательный счёт в матче.

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В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.