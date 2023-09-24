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Две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»

Две передачи Радулова помогли «Ак Барсу» победить «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»
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В Казани завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Салават Юлаев» во втором «зелёном дерби». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На четвёртой минуте первого периода Станислав Галиев с передач Александра Радулова и Дмитрия Юдина открыл счёт в матче.

На седьмой минуте второго периода Кирилл Петров удвоил преимущество хозяев. Спустя три минуты Илья Сафонов с передач Максима Быкова и Александра Радулова сделал счёт 3:0 в пользу казанцев.

В начале третьей двадцатиминутки Вячеслав Лещенко с передач Динара Хафизуллина и Александра Шарова размочил счёт в матче. Через пару минут Динар Хафизуллин с передач Александра Хмелевски и Николая Кулёмина сократил отставание уфимцев до минимума. На 16-й минуте периода Никита Евсеев с передач Константина Лучевникова и Кирилла Семёнова установил окончательный счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Галиев (А. Радулов, Юдин) – 03:18 (5x4)     2:0 Петров – 26:40 (5x5)     3:0 Сафонов (Быков, А. Радулов) – 29:35 (5x5)     3:1 Лещенко (Хафизуллин, Шаров) – 41:27 (5x4)     3:2 Хафизуллин (Хмелевски, Кулёмин) – 43:30 (5x4)     4:2 Евсеев (Лучевников, Семёнов) – 55:45 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет на выезде с минским «Динамо» 26 сентября. Уфимский клуб примет дома челябинский «Трактор» 27 сентября.

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