Контракт россиянина попал в топ-7 самых крупных соглашений в истории «Филадельфии Флайерз»

Журналист Джастин Джампьетро в статье на портале The Hockey Writers составил список семи самых крупных контрактов в истории «Филадельфии Флайерз».

На седьмом месте — соглашение «лётчиков» с российским бывшим голкипером Ильёй Брызгаловым ($ 51 млн, 2011–2020)

«Оглядываясь назад, заключение девятилетнего контракта с 30-летним голкипером, вероятно, было не самым ярким решением, которое когда-либо принимал генменеджер Холмгрен. «Флайерз» будут платить ему до 2027 года, хотя это не учитывается в потолке зарплат», — сказано в статье.

Полностью топ-7 выглядит так:

1. Майк Ричардс ($ 69 млн, 2008–2020).

2. Клод Жиру ($ 66,2 млн, 2014–2022).

3. Якуб Ворачек ($ 66 млн, 2016–2024).

4. Шон Кутюрье ($ 62 млн, 2022–2030).

5. Джефф Картер ($ 58 млн, 2011–2022).

6. Даниэль Бриер ($ 52 млн, 2007–2015).

7. Илья Брызгалов ($ 51 млн, 2011–2020).