Обмен Проворова — в числе худших сделок межсезонья НХЛ по версии The Hockey Writers

Журналист Алекс Шованси в статье на портале The Hockey Writers составил список из четырёх худших сделок межсезонья-2023 НХЛ.

В список попал обмен российского защитника Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс».

«Команды лиги ценят Проворова больше, чем следовало бы. Правда в том, что он не так хорош, как, может быть, его репутация в лиге. Возможно, уход из «Флайерз» пойдёт ему на пользу, тем более что в «Коламбусе» он будет играть меньшую роль, но со стороны «Блю Джекетс» это всё равно была переплата. Нет гарантии того, что он окажет положительное влияние на клуб», — сказано в сообщении.

Проворов в 82 матчах регулярного сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-17».

Кроме Проворова, в список вошли: обмен Алекса Ньюхука из «Колорадо Эвеланш» в «Монреаль Канадиенс», переход Райана Джохансена из «Нэшвилл Предаторз» в «Колорадо» и обмен Джоэля Эдмундсона из «Монреаля» в «Вашингтон Кэпиталз».