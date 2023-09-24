Форвард «Салавата» — о Лукашенко: с большим уважением отношусь к нему
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Белорусский форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов рассказал, что относится к президенту Беларуси Александру Лукашенко с уважением.
«Как гражданами Беларуси воспринимается Александр Лукашенко? Батька? Наверное, не так. Лично для меня это президент, очень с большим уважением отношусь к нему. Лично знаю, что он очень много делает для спорта Беларуси, хоккея в первую очередь. Он вызывает только уважение как человек.
Без политики гораздо спокойнее живётся? Конечно. Я не политик или кто-то в этом роде, обычный спортсмен. Никогда не лез, не хочу и не думаю даже об этом», — цитирует Дроздова «БИЗНЕС Online».
Ранее Дроздов рассказал о системе игры уфимского клуба и ужесточении бытовых требований по сравнению с прошлым сезоном КХЛ.
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