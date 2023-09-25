Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стала известна компенсация СКА за вратаря «Адмирала» Серебрякова

Стала известна компенсация СКА за вратаря «Адмирала» Серебрякова
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», голкипер СКА Сергей Иванов отправляется в стан «Адмирала» в обмен на вратаря дальневосточного клуба Никиту Серебрякова.

В текущем сезоне 19-летний Иванов провёл за армейский клуб три матча, в которых одержал одну победу с 95,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.

Воспитанник клуба «Газовик» Тюмень почти всю карьеру провёл в командах системы СКА. В МХЛ на его счету 60 матчей за «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В этих встречах Сергей одержал 23 победы с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. Во Всероссийской хоккейной лиге на счету Иванова 16 матчей за «СКА-Неву».

Напомним, Никиты Серебрякова нет в сегодняшней заявке на матч с армейским клубом. По словам главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева, у Серебрякова «болезнь».

Материалы по теме
Эксклюзив
Вратарь «Адмирала» Никита Серебряков продолжит карьеру в СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android