Стала известна компенсация СКА за вратаря «Адмирала» Серебрякова

Как стало известно «Чемпионату», голкипер СКА Сергей Иванов отправляется в стан «Адмирала» в обмен на вратаря дальневосточного клуба Никиту Серебрякова.

В текущем сезоне 19-летний Иванов провёл за армейский клуб три матча, в которых одержал одну победу с 95,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,18.

Воспитанник клуба «Газовик» Тюмень почти всю карьеру провёл в командах системы СКА. В МХЛ на его счету 60 матчей за «СКА-Варяги» и «СКА-1946». В этих встречах Сергей одержал 23 победы с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,75. Во Всероссийской хоккейной лиге на счету Иванова 16 матчей за «СКА-Неву».

Напомним, Никиты Серебрякова нет в сегодняшней заявке на матч с армейским клубом. По словам главного тренера дальневосточного клуба Леонида Тамбиева, у Серебрякова «болезнь».