Прошкин: Козлов только начинает тренерскую карьеру, а Билялетдинов — лучший в России

Двукратный чемпион мира, бывший защитник «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» Виталий Прошкин прокомментировал «зелёное дерби», которое состоялось накануне, и оценил работу главных тренеров уфимского и казанского клубов — Виктора Козлова и Зинэтулы Билялетдинова соответственно.

«Уфа вчера дала фору Казани, проигрывала 0:3. Не хватило времени и сил сравнять, а в концовке гости пропустили четвёртую шайбу. Юлаевцы в начале встречи не могли найти свою игру, а тут ещё заболел основной вратарь Самонов, явно не хватало Панина и Науменкова. Атмосфера дерби в Казани первое время сковывала молодых ребят из «Салавата Юлаева», это было заметно.

У «Ак Барса» ребята поопытнее, взять одного Радулова, который стоит полкоманды. Есть Шипачёв, Яшкин, Кагарлицкий, Лукоянов, Петров, — люди выигрывали Кубок Гагарина. Если сравнивать тренеров, то Виктор Козлов, по сути, только начинает тренерскую карьеру, а Билялетдинов сейчас, наверное, лучший российский хоккейный специалист. Сама атмосфера дерби, повторюсь, наложила отпечаток, но и журналисты с болельщиками добавили матчу дополнительной пикантности, разогрев это противостояние. Вне зависимости от того, на каком месте находится каждая из команд, в матчах «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» всегда будет битва», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.