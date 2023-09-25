Роман Ротенберг оценил сложную победу СКА во Владивостоке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о победе над «Адмиралом» (2:1) во Владивостоке. Напомним, эта победа стала для армейцев третьей подряд.

«Фантастическая атмосфера, полные трибуны. Непростая игра, организованная команда соперника. Они сыграли здорово, создали много сложностей для нас. Мы сыграли единым кулаком сегодня. Четвёртое звено? У нас нет разделения, все звенья одинаковые. Ребята молодцы, другие тоже должны подтянуться. Они играют по системе, поэтому забивают много голов», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующем матче подопечные Романа Ротенберга сыграют в гостях с «Сибирью» 27 сентября. «Адмирал» отправится в гости к астанинскому «Барысу» 28 сентября.