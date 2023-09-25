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«Сибирь» — московское «Динамо» 3:2, матч регулярного чемпионата КХЛ, 25 сентября

Московское «Динамо» проиграло в матче с «Сибирью» и прервало серию из семи побед
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 сентября 2023, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Муранов) – 07:39 (5x4)     1:1 Сушко (Гордеев) – 16:52 (5x5)     1:2 Джиошвили (Ожиганов, Уил) – 31:15 (5x4)     2:2 Прохоркин (Бек, Гоголев) – 34:45 (5x3)     3:2 Хамидуллин (Михеев) – 39:11 (5x5)    

На восьмой минуте Максим Джиошвили, реализовав численное большинство с передачи Ивана Муранова, вывел москвичей вперёд. На 17-й минуте Максим Сушко после паса Фёдора Гордеева сравнял счёт. На 32-й минуте Максим Джиошвили оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Игорь Ожиганов и Джордан Уил. На 35-й минуте Николай Прохоркин сравнял счёт. На 40-й минуте Динар Хамидуллин с передачи Артёма Михеева вывел новосибирцев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 29 сентября в Москве сыграет с «Авангардом». «Сибирь» 27 сентября примет СКА.

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Московское «Динамо» проиграло в матче с «Сибирью» и прервало серию из семи побед
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