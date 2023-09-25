Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Московское «Динамо» проиграло в матче с «Сибирью» и прервало серию из семи побед

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0).

На восьмой минуте Максим Джиошвили, реализовав численное большинство с передачи Ивана Муранова, вывел москвичей вперёд. На 17-й минуте Максим Сушко после паса Фёдора Гордеева сравнял счёт. На 32-й минуте Максим Джиошвили оформил дубль. Очки за результативные передачи получили Игорь Ожиганов и Джордан Уил. На 35-й минуте Николай Прохоркин сравнял счёт. На 40-й минуте Динар Хамидуллин с передачи Артёма Михеева вывел новосибирцев вперёд.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 29 сентября в Москве сыграет с «Авангардом». «Сибирь» 27 сентября примет СКА.