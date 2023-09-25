Главный тренер «Сибири» поделился мнением о московском «Динамо» после победы в матче

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски поделился мыслями после победы в матче с московским «Динамо» (3:2).

«Самое главное — победа. Костин очень надёжно сыграл за нас. Видно было, что у «Динамо» дальневосточный выезд, не везде есть силы. Мы почти все моменты давали им. Видно было по движению: потери — и потери в нашей зоне. Давали им шанс атаковать нас, где-то неправильно играли. Самое главное — выстояли, готовимся к СКА.

Как Костин отреагировал на прошлую неудачу? Он весь сезон работает. Не смотрите, что первая игра получилась неудачная. Он вышел на следующий день на тренировку и работал. Было видно сегодня, что он забыл этом матч, это уже прошлое. Сегодня хорошо играл, уверенно стоял. Против «Автомобилиста» не только его ошибки, в некоторых моментах просто неправильно играли. Где-то пошли на смену, когда надо было доработать назад. Где-то потери шайбы. Очень похоже на сегодняшнюю игру. Надо правильно играть, двигаться быстрее.

«Динамо» произвело самое сильное впечатление из соперников? Там опытные хоккеисты, они быстро двигают шайбу. Если бегаешь неправильно, они могут отрезать с пасом. И несколько игроков не играло. Сложно сказать. Они здорово играли сегодня. Видно, что тяжело было. Много моментов, когда мы просто выходим из зоны, а у них игроки остались, не имели сил выйти. Мы отдавали шайбу обратно, и они атаковали. Видно, что хорошая команда, смотрели по видео. Видно, что их поездка была тяжёлой.

Акцентировали внимание на поперечных передачах «Динамо»? Ключевой момент. Показывали видео перед игрой, акцентировали внимание на поперечные передачи. «Динамо» могло бросать, а они всё равно пытаются отдать поперечную передачу. Было задание перед игрой: закрывать.

Михеев может стать лучшим приобретением межсезонья? Я знал его раньше. Умный игрок, правильные решения, спокойные. Голова думает. Можно сказать, что он добавил ещё по физике. Много помогает, во многих моментах успокаивает ситуацию», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.