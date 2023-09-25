Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал крупную победу в матче с «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал крупную победу в матче с «Авангардом» (5:1).

«Тяжёлое начало, планировали сыграть более активно, но соперник не дал этого сделать. Было много невынужденных ошибок, здорово, что Аликин потащил нас в нужный момент. Перестроили игру, поговорили с ребятами, упростили игру — здорово, что выиграли второй период 3:0. После этого команда играла увереннее, эти голы в третьем периоде за счёт работы. Болельщики нам здорово помогали, тяжело нам было, но выстояли в меньшинстве. Завтра едем в Ярославль, восстанавливаемся арбузами, летим дальше работать.

Первая тройка наконец отличилась? Ребята были в немножко разном физическом состоянии — Толя [Голышев] болел, например. Они с Широковым и Да Костой сыграны с прошлого года, мастера, у них есть взаимодействие. Будем ждать дальше, терпеть.

Разница между стилем игры дома и на выезде? Вроде бы я сильной разницы не видел — просто голов не было забито в гостях. Там игры через день, это влияет, где-то стараемся сыграть на контратаках, нет такого, что в гостях от обороны, а дома от атаки. Команда должна быть гибкой.

Сыграет ли Галкин в Ярославле? У нас есть план с тренером вратарей. Сегодня планировали, что Аликин сыграет две игры подряд. Завтра пообщаемся с ребятами, посмотрим, в Ярославле примем решение.

Состояние травмированных защитников? Определяемся, какой тяжести травма у Баранцева, точные сроки не скажу. Блэкера не увидим ближайшую неделю, Ника Эберта — две ближайшие недели. У нас есть ребята, которые горят желанием играть, они играют, молодчики», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.