В. Крикунов: Серебряков выйдет на новый уровень в СКА

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что после возможного перехода в СКА вратарь Никита Серебряков сможет добиться большого прогресса.

«Вижу большой потенциал в возможном переходе Серебрякова в СКА. Он уже работал в сборной России под руководством Ротенберга во время майского турне. И выглядел очень надёжно. Плюс в Петербург уже переехал тренер Юрий Ключников, с которым у Никиты сложился хороший тандем в прошлом сезоне. Вратари — непростые люди, для них важно найти «своего» тренера, сработаться с квалифицированным специалистом.

Надо посмотреть правде в глаза — в ближайшие сезоны «Адмирал» не будет бороться за Кубок Гагарина. Выход во второй раунд — это уже подвиг и отличное достижение, но для большего нужны несопоставимые ресурсы. А вот в СКА эти ресурсы есть. В Петербурге Серебряков получит возможность реально побороться за трофей, сыграет на поздних стадиях плей-офф — получит совсем новый опыт. Думаю, в СКА он сможет выйти на новый уровень», — сказал Крикунов «Чемпионату».