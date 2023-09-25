Нападающий «Нефтехимика» забил курьёзный гол с отрицательного угла в ворота «Барыса»
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Нападающий «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин забил курьёзнейший гол в матче с «Барысом».
На старте третьего периода при счёте 3:3 нижнекамцы обосновались в зоне астанинцев. Шайба ушла за ворота, где её подобрал Бикмуллин. Нападающий «Нефтехимика» выехал на фланг и нанёс бросок с отрицательного угла. Шайба попала в маску вратарю «Барыса» Эдди Паскуале и заскочила в ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Барыс». Встреча завершилась в овертайме победой гостей со счётом 6:5 (1:2, 2:0, 2:3, 1:0).
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