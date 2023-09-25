Евгений Малкин оценил переход в «Питтсбург» обладателя Кубка Стэнли — 2023

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оценил переход форварда Райлли Смита в команду. В сезоне-2022/2023 хоккеист выиграл Кубок Стэнли в составе «Вегас Голден Найтс».

«Он обладатель Кубка Стэнли. Надеюсь, он покажет мне свой перстень. Сейчас мы стараемся играть вместе. Мы пытаемся понять друг друга. Он очень умный, очень быстрый форвард. Отличный опыт», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В 22 матчах плей-офф НХЛ — 2023 Смит забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. В регулярке у Райлли 56 (26+30) очков за 78 встреч. Всего за свою карьеру в НХЛ Смит провёл 764 матча, в которых набрал 473 (200+273) результативных балла. В сезоне-2022/2023 Малкин отыграл в 82 встречах, в которых забил 27 голов и сделал 56 результативных передач. В общей сложности форвард набрал 83 очка.