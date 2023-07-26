Но и по поводу главного игрока в истории «Питтсбурга» нет никаких сомнений.

Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим

Как сравнивать легендарность хоккеистов? Что вообще такое «легендарность» и какие могут быть критерии при её определении?

Именно на такие вопросы меня натолкнуло недавнее высказывание аналитика NHL Network Стю Гримсона, заявившего, что, оказывается, пара Сидни Кросби — Евгений Малкин более легендарна для «Питтсбурга», чем Марио Лемье — Яромир Ягр.

Неужели россиянин и канадец действительно лучше великих нападающих? Давайте разберёмся.

Яромир Ягр и Марио Лемье в «Питтсбурге» Фото: nhl.com

Что сказал Гримсон?

Начнём с цитаты самого аналитика. Что же он сказал?

«Малкин и Кросби настолько же блистательны, насколько Лемье и Ягр когда-то были. Я смотрю на время, которое Лемье провёл травмированным… Думаю, вы были бы по-настоящему расстроены, если бы сравнили его со временами здорового Лемье.

Но если думаешь о Сиде и Малкине и об их способности приспосабливаться… Они играли в эру, когда больше внимания уделялось защите, и демонстрировали очень хорошие показатели результативности. Но, на мой взгляд, есть огромная отличительная характеристика: три Кубка Стэнли против двух. Это о многом говорит. На мой взгляд, это важный критерий. Из всех игроков нет кого-либо, похожего на Сида в плане двусторонней игры. Он действительно выдающийся спортсмен», — сказал Гримсон.

Что это значит?

А теперь давайте разберёмся поподробнее. Какие же критерии определяют «легендарность»?

Может быть, количество кубков? Но ведь завоёвывает трофеи не один хоккеист, а вся команда. Личная статистика? Но ведь хоккей — командный вид спорта. Индивидуальные награды? Смотрите предыдущие пункты.

По мнению Гримсона, легендарность заключается в количестве кубков, которые игроки помогли завоевать своей команде. Хорошо, допустим.

На счету пары Лемье — Ягр два Кубка Стэнли (1991, 1992), на счету Малкина и Кросби — три (2009, 2016, 2017). Какой вклад каждый внёс в завоевание каждого трофея?

Начнём с 1991 года. В том сезоне Марио Лемье стал лучшим ассистентом (28) и бомбардиром (44) плей-офф, а также вторым снайпером (16) и четвёртым по показателю полезности («+14»). Ягр, для которого тот сезон стал дебютным в НХЛ, финишировал лишь в третьей десятке по количеству очков, забив только три гола и отдав 10 передач. Тем не менее важно рассмотреть, какой вклад хоккеисты внесли в решающие матчи.

Яромир Ягр и Марио Лемье Фото: John Swart/AP/ТАСС

Так, канадская легенда в серии финала конференции с «Бостоном» зажигал практически в каждом из шести матчей: 0+1, 2+1, 1+1, 1+1, 1+3, 1+2. Ягр отметился лишь одним ассистом. В финальной серии с «Миннесотой» Лемье пропустил третью встречу, да и в целом был чуточку скромнее, однако всё равно внёс важнейший вклад: 1+0, 1+1, 1+1, 1+2, 1+3. У чешского форварда в трёх матчах было по 0+1, ещё в одном — 0+2.

Иными словами, вклад Ягра в победу оказался ничтожным, хоть в оправдание и можно напомнить, что он проводил первый год в лиге. А вот Лемье оказался безусловно лучшим — он же и получил «Конн Смайт Трофи», вручаемый MVP плей-офф. Кроме того, именно канадец стал лучшим по созданным голам в том розыгрыше (16,1).

Перейдём к следующему году. В розыгрыше Кубка Стэнли — 1992 Лемье выиграл гонку снайперов (16) и бомбардиров (34), стал лучшим по созданным (13,4) и победным (5) голам, а также вторым по ассистам (18). Ягр занял четвёртые места по количеству голов (11) и очков (24), седьмое — по передачам (13).

В финале конференции с тем же «Бостоном» канадец пропустил один матч, но в остальных покуражился на славу: 2+1, 0+3 и 2+0, включая победный гол в решающей четвёртой встрече. Чех тогда провёл уверенную серию: 1+0, 1+2, 0+3 и 1+0. Ягр задал победный настрой, принеся победу в овертайме первого матча.

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В финале розыгрыша с «Чикаго» Лемье ушёл без очков только в третьей встрече, но в других набрал немало очков: 2+0, 2+0 и 1+2. Причём в первом матче Марио забил победный гол при счёте 4:4 за 13 секунд до конца третьего периода. В Питтсбурге этот гол окрестили одним из важнейших в истории «Пингвинз». Во второй встрече канадец также забросил победную шайбу. Ягр, в свою очередь, за всю серию отметился лишь двумя голами — в первом и последнем матче.

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По итогам розыгрыша Лемье вновь получил «Конн Смайт» — второй и последний в своей карьере. Несмотря на весомый вклад в завоевание первого Кубка Стэнли, в розыгрыше-1992 Марио, как кажется, проявил себя ещё лучше, взяв на себя ответственность в важнейшие моменты, о чём говорит, например, большое количество победных шайб. Победа имени Лемье.

Марио Лемье, Кубок Стэнли и Яромир Ягр Фото: BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES

Правда, в тех же розыгрышах тащили «Питтсбург» и Рон Фрэнсис, и Том Баррассо, недавно введённый в Зал хоккейной славы, и Брайан Троттье, и Кевин Стивенс. Об их вкладе нельзя забывать. В третьем матче с «Чикаго», например, «Пингвинз» победили со счётом 1:0 — гол забил Стивенс, а Баррассо оформил шат-аут. Молодой Ягр же в основном был не так заметен.

А что же с Малкиным и Кросби?

Плей-офф 2009 года — это время доминирования Малкина и Кросби. Канадец выиграл снайперскую гонку (15), став вторым по количеству передач (16), очков (31) и созданных голов (12,3). Малкин же стал лучшим ассистентом (22), бомбардиром (36), занял первое место по созданным голам (13,4), разделил лидерство по победным шайбам, стал вторым в списке лучших снайперов (14)… В общем, Кросби и Малкин успевали быть лучшими везде.

В финале конференции с «Каролиной» россиянин просто доминировал: 1+1, 3+1 и 2+1. Хоть в четвёртом матче Джино очков не набрал, на его счету победные голы во второй и третьей встречах. Включая тот самый легендарный хет-трик. Включая ту самую легендарную спинораму.

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Кросби против «Харрикейнз» был менее результативен: 0+1, 1+1, 1+1, 0+2. В финале с «Детройтом» канадец и вовсе набрал очки лишь в двух из семи матчей: в третьем отдал ассист, а в четвёртом выбил 1+1, включая решающий гол. Малкин, в свою очередь, записал на свой счёт очки в пяти матчах: 0+1, 1+0, 0+3, 1+1, 0+1.

Очевидно, оба хоккеиста внесли важнейший вклад в победу в том сезоне. Малкин был даже круче Кросби — ему, собственно, и отдали «Конн Смайт».

Через семь лет от доминирования лидеров «Питтсбурга» не осталось и следа. В списке снайперов Кросби стал 12-м (6), Малкин — 13-м (6); в бомбардирской гонке канадец занял седьмое место (19), россиянин — восьмое (18). Сидни также вошёл в топ-5 по ассистам (13) и в топ-4 по победным голам (3). В том розыгрыше «Питтсбург» тащили, скорее, Фил Кессел и Патрик Хёрнквист.

О том же говорит и статистика решающих матчей. Так, Малкин в финале конференции с «Тампой» набрал очки в пяти встречах, забив только один гол и лишь однажды записав на свой счёт более одного очка (в седьмом матче). Кросби также не феерил. В трёх встречах он ушёл без очков, в остальных его распределение баллов выглядело так: 0+1, 1+0, 1+0, 1+1. Однако во втором матче канадец принёс «Питтсбургу» победу, поразив ворота Андрея Василевского на 40-й секунде овертайма; в третьей встрече его шайба также стала победной.

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В финальной серии с «Сан-Хосе» Кросби, однако, ни разу не забил. В трёх матчах он отдал четыре ассиста. Малкин набрал очки лишь в двух встречах: в четвёртой (1+1) и пятой (1+0). Гол в четвёртом матче тем не менее принёс «Питтсбургу» победу.

Несмотря на не самую выразительную игру, «Конн Смайт» в 2016 году вручили Кросби.

Евгений Малкин и Сидни Кросби Фото: CHRIS SZAGOLA/ZUMA/ТАСС

В следующем сезоне звёздная пара частично смогла вернуть свой 2009-й. Малкин выиграл гонку бомбардиров (28), стал лучшим по созданным голам (10,3) и занял вторые места в списках лучших снайперов (10) и лучших ассистентов (18). Кросби, в свою очередь, стал лучшим по передачам (19), вторым по очкам (27) и пятым по голам (8).

В финале конференции с «Оттавой» канадец набирал результативные баллы в четырёх из семи матчей, суммарно записав на свой счёт 3+3, включая 1+1 в четвёртой и пятой встречах. На счету Малкина также 6 (2+4) очков, включая три ассиста в пятом матче.

Финал с «Нэшвиллом» россиянин, однако, провалил: лишь три гола и одна передача в шести встречах. Кросби, наоборот, внёс весомый вклад в победу «Питтсбурга». Канадец лишь дважды ушёл со льда без очков, но в итоге суммарно набрал 7 (1+6).

В 2017 году Кросби и Малкин в целом проявили себя очень хорошо, но «Питтсбург» был хорош именно командно. Мэтт Мюррей в воротах выглядел неплохо, Джейк Гюнцель забил пять победных голов и выиграл гонку снайперов, Фил Кессел стал третьим бомбардиром розыгрыша. «Конн Смайт», однако, вновь достался капитану «пингвинов».

Евгений Малкин и Сидни Кросби в 2016 году Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

О победах в Кубке Стэнли занимательно высказался журналист The Athletic Джош Йохе: «Сколько Кубков Стэнли мог бы выиграть «Питтсбург Пингвинз», если бы Сидни Кросби оставался здоров и был в расцвете сил? Отличный вопрос — а ответ на него мы никогда не узнаем. Я давно считаю, что «Пингвинз», при всём уважении к «Бостону», выиграл бы Кубок в 2011 году, если бы Кросби и Малкин не получили травмы в конце сезона. В том сезоне они были намного лучше любой другой команды, а Кросби был на пике своей мощи. Марк-Андре Флёри тоже был великолепен в том сезоне. Эту команду было не остановить.

Держу пари, что они выиграли бы четыре [Кубка Стэнли]. С другой стороны, если бы они выиграли в 2009 и 2011 году, были бы у Кросби и Малкина такие же огонь в глазах и желание в 2016-м и 2017-м? Вот в чём проблема с такими вопросами», — написал Йохе.

Подводя итоги, можно сказать, что, пока Лемье в одиночку тащил «Питтсбург» к трофеям, а Ягр только осваивался в НХЛ, Кросби и Малкин действовали значительно лучше именно как пара. Получается, они действительно легендарнее?

Малкин и Кросби хороши, но…

Всё не так просто. Конечно, количество Кубков и игра в решающих матчах — это важный показатель, однако не только они определяют легендарность и значимость игроков. Взглянем на статистику.

В списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Марио Лемье занимает восьмое место с 1723 баллами в 915 матчах. Кроме того, канадец — 11-й снайпер (692).

Ягр — второй бомбардир НХЛ (1921 в 1733), но, конечно, лишь половину из этих очков он набрал в форме «Пингвинз». За «Питтсбург» чешская легенда сыграл 806 матчей, набрав 1079 баллов. Это 67–68-й результат в истории НХЛ. В гонке снайперов Яромир находится на 72–73-м месте, если брать только питтсбургский период карьеры (439).

Кросби прямо сейчас — 15-й бомбардир НХЛ. У канадца 1502 очка в 1190 матчах. С 550 голами Сидни занимает 29-е место в списке лучших снайперов. Малкин располагается на 44-й позиции в списке лучших бомбардиров с 1229 очками в 1063 встречах, на 57-й — в гонке лучших снайперов (471).

Куда примечательнее ассистентская статистика. Лемье занимает 12-е место в истории лиги по количеству передач (1033), Кросби — 16-е. При этом Сидни отстаёт лишь на 81 ассист (952). То есть теоретически он ещё может обойти Лемье. Малкин — 45-й (758), а Ягр времён «Питтсбурга» — 74–75-й (640).

Марио Лемье Фото: nhl.com

После всей этой нудной статистики также нужно подвести итоги. Очевидно, Лемье — лучший игрок в истории «Питтсбурга». Его результат по количеству голов и очков вряд ли кому-либо получится обойти. Кросби, вероятно, будет лучшим ассистентом клуба. Малкин — третий лучший игрок в истории «Пингвинз», Ягр — четвёртый. Если ориентироваться только на статистику. Они буквально делят между собой лучшие результаты в истории «Питтсбурга» в каждой из категорий.

Конечно, не совсем справедливо сравнивать «сухую» статистику, поскольку хоккеисты играли в разные эпохи. Тем примечательнее выглядят достижения Малкина и Кросби, которые пытаются конкурировать с Лемье. Но в то же время и результаты Марио поражают — не каждый даже в его времена был способен набрать под 200 очков за одну регулярку (199 в сезоне-1988/1989).

Тогда возьмём количество главных индивидуальных наград — это будет плюс-минус объективным отражением важности игроков в рамках их эпох. Тут пара Малкин — Кросби выигрывает только по «Конн Смайтам» — три против двух. «Хартов» (четыре против трёх) и «Арт Россов» (11 против четырёх) больше именно у Лемье и Ягра. Они ещё и чаще выбирались в первую команду на Матч звёзд: 12 против семи.

Примечателен и тот факт, что только троим игрокам в истории НХЛ удавалось дважды подряд брать «Конн Смайт». Двое из них, как вы уже могли догадаться, Лемье и Кросби.

Журналист The Hockey News Николас Брлански, в свою очередь, подсветил близость Малкина к введению в Зал хоккейной славы.

«В каждом сезоне за последние несколько лет у «двухголового монстра» «Питтсбург Пингвинз» были важные рекордные моменты. Предстоящая кампания не станет исключением для Сидни Кросби и Евгения Малкина».

Евгений Малкин Фото: nhl.com

Краеугольные камни франшизы только завершили сезон, когда каждый отметил особые вехи. Малкин стал вторым игроком, сыгравшим 1000 матчей в составе «Питтсбурга», и восьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа в НХЛ. Кросби на флажке, на последней неделе регулярного чемпионата, набрал три очка в матче с «Детройт Ред Уингз» и довёл общий бомбардирский счёт до 1500 баллов.

И Малкин, и Кросби вступают в этот сезон, ожидая новых рекордов. Кросби отстаёт на 88 очков от Фила Эспозито, занимающего десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всё время. 35-летний капитан «Пингвинз» набирал больше очка за матч в каждом из своих первых 18 сезонов, поэтому, если он останется здоровым, вполне справедливо предположить, что в сезоне-2023/2024 он наберёт где-то 80–90 очков.

Для следующего достижения Малкина также может потребоваться весь сезон, поскольку он отстаёт на 29 голов до отметки в 500 шайб за карьеру. Плато в 500 голов имеет большое значение в мире НХЛ. 39 из 47 игроков, достигших этой отметки, были введены в Зал хоккейной славы, а такие игроки, как Кросби, Яромир Ягр, Алекс Овечкин и Патрик Марло, на пути к тому, чтобы присоединиться к этому списку.

Мало кто будет оспаривать претензию Малкина на звание таланта Зала славы. Однако, став 48-м игроком в истории НХЛ и третьим игроком из России, достигшим этой отметки, он закрепил бы свои позиции в этом вопросе.

Малкин закончил прошлый сезон с 27 голами, что является его самым высоким показателем с сезона-2017/2018, когда он забросил 42 шайбы. В преддверии сезона, когда ему исполнится 37 лет, Малкин должен будет найти другие шестерёнки в 2023 году, чтобы снова забить 30 голов и добраться до 500 за карьеру», — написал Брлански.

Тем не менее есть один важнейший критерий, который можно легко упустить, если ориентироваться только на статистику. Влияние на франшизу.

Евгений Малкин и Сидни Кросби Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Очевидно, что Кросби и Малкин стали олицетворением «Питтсбурга». В восьмилетний промежуток — с 2009-го по 2017-й — они принесли клубу больше Кубков Стэнли, чем «Пингвинз» смогли завоевать за предыдущие 42 года своего существования. Канадец и россиянин всю карьеру проводят в составе команды из Пенсильвании и, скорее всего, завершат оную, будучи «пингвинами». На паре Кросби — Малкин росли тысячи, десятки, сотни тысяч детей — не только в Питтсбурге, не только в США, но и во многих других городах и странах, включая Россию.

Но.

До Лемье «Пингвинз» фактически были никем. Если бы не канадец, «Питтсбург» банально обанкротился бы. Несмотря на нежелание играть за «пингвинов», Марио вышел на лёд в форме «Пингвинз» и начал выкладываться в каждом матче. Впоследствии Лемье стал настоящей иконой, привёл «Питтсбург» — тот самый «Питтсбург», который находился на грани банкротства, — к первому в истории клуба Кубку Стэнли. С 1991-го «пингвины» неизменно выходили в плей-офф вплоть до 2002-го.

Конечно, при Кросби и Малкине клуб лишь дважды не попадал в розыгрыш Кубка Стэнли — в дебютном сезоне игроков и в прошлой кампании-2022/2023.

Но за 17 лет бытия «пингвином» СуперМарио полностью изменил и преобразил франшизу, сделав команду привлекательной для фанатов и спонсоров и подготовив почву для будущих побед.

Итоги

После ряда всех этих необходимых занудств можно, наконец, подытожить.

Что мы поняли? Во-первых, Лемье, очевидно, важнейшая фигура в истории «Питтсбурга». Лучший по многим статистическим данным, но, что важнее, живая икона и легенда «Пингвинз», воскресившая клуб.

Во-вторых, если брать карьеры хоккеистов полностью, очевидно, Лемье — Ягр переигрывают Малкина — Кросби. Их личная статистика, индивидуальные награды — всё на стороне канадца и чеха.

Но — в-третьих — именно как пара «Пингвинз» Малкин и Кросби куда лучше. Лемье легендарен, но он всё же легендарен индивидуально. Ягр также легендарен, но всё же он легендарен в рамках всея НХЛ, а не только «Питтсбурга».

А вот Малкин и Кросби именно бок о бок приводили «пингвинов» к трофеям. Когда у одного дела не шли, зажигался другой. Когда один проваливал серию, другой работал за обоих. А иногда они феерили вместе — одновременно.

Получается, Гримсон был прав. Однако, как оказалось, легендарность как дуэта не столько в самих победах в Кубке Стэнли, сколько во взаимодействии хоккеистов и в том, как они — русский и канадец — вместе работали на общее дело. Во благо любимого клуба.