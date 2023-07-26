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Малкин и Кросби — самый легендарный дуэт в истории «Питтсбурга», чем они лучше лучше Лемье и Ягра

Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Владимир Лаевский
Малкин и Кросби — легендарный дуэт
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Но и по поводу главного игрока в истории «Питтсбурга» нет никаких сомнений.

Как сравнивать легендарность хоккеистов? Что вообще такое «легендарность» и какие могут быть критерии при её определении?

Именно на такие вопросы меня натолкнуло недавнее высказывание аналитика NHL Network Стю Гримсона, заявившего, что, оказывается, пара Сидни КросбиЕвгений Малкин более легендарна для «Питтсбурга», чем Марио ЛемьеЯромир Ягр.

Неужели россиянин и канадец действительно лучше великих нападающих? Давайте разберёмся.

Яромир Ягр и Марио Лемье в «Питтсбурге»

Яромир Ягр и Марио Лемье в «Питтсбурге»

Фото: nhl.com

Что сказал Гримсон?

Начнём с цитаты самого аналитика. Что же он сказал?

«Малкин и Кросби настолько же блистательны, насколько Лемье и Ягр когда-то были. Я смотрю на время, которое Лемье провёл травмированным… Думаю, вы были бы по-настоящему расстроены, если бы сравнили его со временами здорового Лемье.

Но если думаешь о Сиде и Малкине и об их способности приспосабливаться… Они играли в эру, когда больше внимания уделялось защите, и демонстрировали очень хорошие показатели результативности. Но, на мой взгляд, есть огромная отличительная характеристика: три Кубка Стэнли против двух. Это о многом говорит. На мой взгляд, это важный критерий. Из всех игроков нет кого-либо, похожего на Сида в плане двусторонней игры. Он действительно выдающийся спортсмен», — сказал Гримсон.

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Что это значит?

А теперь давайте разберёмся поподробнее. Какие же критерии определяют «легендарность»?

Может быть, количество кубков? Но ведь завоёвывает трофеи не один хоккеист, а вся команда. Личная статистика? Но ведь хоккей — командный вид спорта. Индивидуальные награды? Смотрите предыдущие пункты.

По мнению Гримсона, легендарность заключается в количестве кубков, которые игроки помогли завоевать своей команде. Хорошо, допустим.

На счету пары Лемье — Ягр два Кубка Стэнли (1991, 1992), на счету Малкина и Кросби — три (2009, 2016, 2017). Какой вклад каждый внёс в завоевание каждого трофея?

Начнём с 1991 года. В том сезоне Марио Лемье стал лучшим ассистентом (28) и бомбардиром (44) плей-офф, а также вторым снайпером (16) и четвёртым по показателю полезности («+14»). Ягр, для которого тот сезон стал дебютным в НХЛ, финишировал лишь в третьей десятке по количеству очков, забив только три гола и отдав 10 передач. Тем не менее важно рассмотреть, какой вклад хоккеисты внесли в решающие матчи.

Яромир Ягр и Марио Лемье

Яромир Ягр и Марио Лемье

Фото: John Swart/AP/ТАСС

Так, канадская легенда в серии финала конференции с «Бостоном» зажигал практически в каждом из шести матчей: 0+1, 2+1, 1+1, 1+1, 1+3, 1+2. Ягр отметился лишь одним ассистом. В финальной серии с «Миннесотой» Лемье пропустил третью встречу, да и в целом был чуточку скромнее, однако всё равно внёс важнейший вклад: 1+0, 1+1, 1+1, 1+2, 1+3. У чешского форварда в трёх матчах было по 0+1, ещё в одном — 0+2.

Иными словами, вклад Ягра в победу оказался ничтожным, хоть в оправдание и можно напомнить, что он проводил первый год в лиге. А вот Лемье оказался безусловно лучшим — он же и получил «Конн Смайт Трофи», вручаемый MVP плей-офф. Кроме того, именно канадец стал лучшим по созданным голам в том розыгрыше (16,1).

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Перейдём к следующему году. В розыгрыше Кубка Стэнли — 1992 Лемье выиграл гонку снайперов (16) и бомбардиров (34), стал лучшим по созданным (13,4) и победным (5) голам, а также вторым по ассистам (18). Ягр занял четвёртые места по количеству голов (11) и очков (24), седьмое — по передачам (13).

В финале конференции с тем же «Бостоном» канадец пропустил один матч, но в остальных покуражился на славу: 2+1, 0+3 и 2+0, включая победный гол в решающей четвёртой встрече. Чех тогда провёл уверенную серию: 1+0, 1+2, 0+3 и 1+0. Ягр задал победный настрой, принеся победу в овертайме первого матча.

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В финале розыгрыша с «Чикаго» Лемье ушёл без очков только в третьей встрече, но в других набрал немало очков: 2+0, 2+0 и 1+2. Причём в первом матче Марио забил победный гол при счёте 4:4 за 13 секунд до конца третьего периода. В Питтсбурге этот гол окрестили одним из важнейших в истории «Пингвинз». Во второй встрече канадец также забросил победную шайбу. Ягр, в свою очередь, за всю серию отметился лишь двумя голами — в первом и последнем матче.

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По итогам розыгрыша Лемье вновь получил «Конн Смайт» — второй и последний в своей карьере. Несмотря на весомый вклад в завоевание первого Кубка Стэнли, в розыгрыше-1992 Марио, как кажется, проявил себя ещё лучше, взяв на себя ответственность в важнейшие моменты, о чём говорит, например, большое количество победных шайб. Победа имени Лемье.

Марио Лемье, Кубок Стэнли и Яромир Ягр

Марио Лемье, Кубок Стэнли и Яромир Ягр

Фото: BRUCE BENNETT/GETTY IMAGES

Правда, в тех же розыгрышах тащили «Питтсбург» и Рон Фрэнсис, и Том Баррассо, недавно введённый в Зал хоккейной славы, и Брайан Троттье, и Кевин Стивенс. Об их вкладе нельзя забывать. В третьем матче с «Чикаго», например, «Пингвинз» победили со счётом 1:0 — гол забил Стивенс, а Баррассо оформил шат-аут. Молодой Ягр же в основном был не так заметен.

А что же с Малкиным и Кросби?

Плей-офф 2009 года — это время доминирования Малкина и Кросби. Канадец выиграл снайперскую гонку (15), став вторым по количеству передач (16), очков (31) и созданных голов (12,3). Малкин же стал лучшим ассистентом (22), бомбардиром (36), занял первое место по созданным голам (13,4), разделил лидерство по победным шайбам, стал вторым в списке лучших снайперов (14)… В общем, Кросби и Малкин успевали быть лучшими везде.

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В финале конференции с «Каролиной» россиянин просто доминировал: 1+1, 3+1 и 2+1. Хоть в четвёртом матче Джино очков не набрал, на его счету победные голы во второй и третьей встречах. Включая тот самый легендарный хет-трик. Включая ту самую легендарную спинораму.

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Кросби против «Харрикейнз» был менее результативен: 0+1, 1+1, 1+1, 0+2. В финале с «Детройтом» канадец и вовсе набрал очки лишь в двух из семи матчей: в третьем отдал ассист, а в четвёртом выбил 1+1, включая решающий гол. Малкин, в свою очередь, записал на свой счёт очки в пяти матчах: 0+1, 1+0, 0+3, 1+1, 0+1.

Очевидно, оба хоккеиста внесли важнейший вклад в победу в том сезоне. Малкин был даже круче Кросби — ему, собственно, и отдали «Конн Смайт».

Через семь лет от доминирования лидеров «Питтсбурга» не осталось и следа. В списке снайперов Кросби стал 12-м (6), Малкин — 13-м (6); в бомбардирской гонке канадец занял седьмое место (19), россиянин — восьмое (18). Сидни также вошёл в топ-5 по ассистам (13) и в топ-4 по победным голам (3). В том розыгрыше «Питтсбург» тащили, скорее, Фил Кессел и Патрик Хёрнквист.

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О том же говорит и статистика решающих матчей. Так, Малкин в финале конференции с «Тампой» набрал очки в пяти встречах, забив только один гол и лишь однажды записав на свой счёт более одного очка (в седьмом матче). Кросби также не феерил. В трёх встречах он ушёл без очков, в остальных его распределение баллов выглядело так: 0+1, 1+0, 1+0, 1+1. Однако во втором матче канадец принёс «Питтсбургу» победу, поразив ворота Андрея Василевского на 40-й секунде овертайма; в третьей встрече его шайба также стала победной.

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В финальной серии с «Сан-Хосе» Кросби, однако, ни разу не забил. В трёх матчах он отдал четыре ассиста. Малкин набрал очки лишь в двух встречах: в четвёртой (1+1) и пятой (1+0). Гол в четвёртом матче тем не менее принёс «Питтсбургу» победу.

Несмотря на не самую выразительную игру, «Конн Смайт» в 2016 году вручили Кросби.

Евгений Малкин и Сидни Кросби

Евгений Малкин и Сидни Кросби

Фото: CHRIS SZAGOLA/ZUMA/ТАСС

В следующем сезоне звёздная пара частично смогла вернуть свой 2009-й. Малкин выиграл гонку бомбардиров (28), стал лучшим по созданным голам (10,3) и занял вторые места в списках лучших снайперов (10) и лучших ассистентов (18). Кросби, в свою очередь, стал лучшим по передачам (19), вторым по очкам (27) и пятым по голам (8).

В финале конференции с «Оттавой» канадец набирал результативные баллы в четырёх из семи матчей, суммарно записав на свой счёт 3+3, включая 1+1 в четвёртой и пятой встречах. На счету Малкина также 6 (2+4) очков, включая три ассиста в пятом матче.

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Финал с «Нэшвиллом» россиянин, однако, провалил: лишь три гола и одна передача в шести встречах. Кросби, наоборот, внёс весомый вклад в победу «Питтсбурга». Канадец лишь дважды ушёл со льда без очков, но в итоге суммарно набрал 7 (1+6).

В 2017 году Кросби и Малкин в целом проявили себя очень хорошо, но «Питтсбург» был хорош именно командно. Мэтт Мюррей в воротах выглядел неплохо, Джейк Гюнцель забил пять победных голов и выиграл гонку снайперов, Фил Кессел стал третьим бомбардиром розыгрыша. «Конн Смайт», однако, вновь достался капитану «пингвинов».

Евгений Малкин и Сидни Кросби в 2016 году

Евгений Малкин и Сидни Кросби в 2016 году

Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

О победах в Кубке Стэнли занимательно высказался журналист The Athletic Джош Йохе: «Сколько Кубков Стэнли мог бы выиграть «Питтсбург Пингвинз», если бы Сидни Кросби оставался здоров и был в расцвете сил? Отличный вопрос — а ответ на него мы никогда не узнаем. Я давно считаю, что «Пингвинз», при всём уважении к «Бостону», выиграл бы Кубок в 2011 году, если бы Кросби и Малкин не получили травмы в конце сезона. В том сезоне они были намного лучше любой другой команды, а Кросби был на пике своей мощи. Марк-Андре Флёри тоже был великолепен в том сезоне. Эту команду было не остановить.

Держу пари, что они выиграли бы четыре [Кубка Стэнли]. С другой стороны, если бы они выиграли в 2009 и 2011 году, были бы у Кросби и Малкина такие же огонь в глазах и желание в 2016-м и 2017-м? Вот в чём проблема с такими вопросами», — написал Йохе.

Подводя итоги, можно сказать, что, пока Лемье в одиночку тащил «Питтсбург» к трофеям, а Ягр только осваивался в НХЛ, Кросби и Малкин действовали значительно лучше именно как пара. Получается, они действительно легендарнее?

Малкин и Кросби хороши, но…

Всё не так просто. Конечно, количество Кубков и игра в решающих матчах — это важный показатель, однако не только они определяют легендарность и значимость игроков. Взглянем на статистику.

В списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ Марио Лемье занимает восьмое место с 1723 баллами в 915 матчах. Кроме того, канадец — 11-й снайпер (692).

Ягр — второй бомбардир НХЛ (1921 в 1733), но, конечно, лишь половину из этих очков он набрал в форме «Пингвинз». За «Питтсбург» чешская легенда сыграл 806 матчей, набрав 1079 баллов. Это 67–68-й результат в истории НХЛ. В гонке снайперов Яромир находится на 72–73-м месте, если брать только питтсбургский период карьеры (439).

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Кросби прямо сейчас — 15-й бомбардир НХЛ. У канадца 1502 очка в 1190 матчах. С 550 голами Сидни занимает 29-е место в списке лучших снайперов. Малкин располагается на 44-й позиции в списке лучших бомбардиров с 1229 очками в 1063 встречах, на 57-й — в гонке лучших снайперов (471).

Куда примечательнее ассистентская статистика. Лемье занимает 12-е место в истории лиги по количеству передач (1033), Кросби — 16-е. При этом Сидни отстаёт лишь на 81 ассист (952). То есть теоретически он ещё может обойти Лемье. Малкин — 45-й (758), а Ягр времён «Питтсбурга» — 74–75-й (640).

Марио Лемье

Марио Лемье

Фото: nhl.com

После всей этой нудной статистики также нужно подвести итоги. Очевидно, Лемье — лучший игрок в истории «Питтсбурга». Его результат по количеству голов и очков вряд ли кому-либо получится обойти. Кросби, вероятно, будет лучшим ассистентом клуба. Малкин — третий лучший игрок в истории «Пингвинз», Ягр — четвёртый. Если ориентироваться только на статистику. Они буквально делят между собой лучшие результаты в истории «Питтсбурга» в каждой из категорий.

Конечно, не совсем справедливо сравнивать «сухую» статистику, поскольку хоккеисты играли в разные эпохи. Тем примечательнее выглядят достижения Малкина и Кросби, которые пытаются конкурировать с Лемье. Но в то же время и результаты Марио поражают — не каждый даже в его времена был способен набрать под 200 очков за одну регулярку (199 в сезоне-1988/1989).

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Тогда возьмём количество главных индивидуальных наград — это будет плюс-минус объективным отражением важности игроков в рамках их эпох. Тут пара Малкин — Кросби выигрывает только по «Конн Смайтам» — три против двух. «Хартов» (четыре против трёх) и «Арт Россов» (11 против четырёх) больше именно у Лемье и Ягра. Они ещё и чаще выбирались в первую команду на Матч звёзд: 12 против семи.

Примечателен и тот факт, что только троим игрокам в истории НХЛ удавалось дважды подряд брать «Конн Смайт». Двое из них, как вы уже могли догадаться, Лемье и Кросби.

Журналист The Hockey News Николас Брлански, в свою очередь, подсветил близость Малкина к введению в Зал хоккейной славы.

«В каждом сезоне за последние несколько лет у «двухголового монстра» «Питтсбург Пингвинз» были важные рекордные моменты. Предстоящая кампания не станет исключением для Сидни Кросби и Евгения Малкина».

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: nhl.com

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Краеугольные камни франшизы только завершили сезон, когда каждый отметил особые вехи. Малкин стал вторым игроком, сыгравшим 1000 матчей в составе «Питтсбурга», и восьмым российским хоккеистом, достигшим этого рубежа в НХЛ. Кросби на флажке, на последней неделе регулярного чемпионата, набрал три очка в матче с «Детройт Ред Уингз» и довёл общий бомбардирский счёт до 1500 баллов.

И Малкин, и Кросби вступают в этот сезон, ожидая новых рекордов. Кросби отстаёт на 88 очков от Фила Эспозито, занимающего десятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всё время. 35-летний капитан «Пингвинз» набирал больше очка за матч в каждом из своих первых 18 сезонов, поэтому, если он останется здоровым, вполне справедливо предположить, что в сезоне-2023/2024 он наберёт где-то 80–90 очков.

Для следующего достижения Малкина также может потребоваться весь сезон, поскольку он отстаёт на 29 голов до отметки в 500 шайб за карьеру. Плато в 500 голов имеет большое значение в мире НХЛ. 39 из 47 игроков, достигших этой отметки, были введены в Зал хоккейной славы, а такие игроки, как Кросби, Яромир Ягр, Алекс Овечкин и Патрик Марло, на пути к тому, чтобы присоединиться к этому списку.

Мало кто будет оспаривать претензию Малкина на звание таланта Зала славы. Однако, став 48-м игроком в истории НХЛ и третьим игроком из России, достигшим этой отметки, он закрепил бы свои позиции в этом вопросе.

Малкин закончил прошлый сезон с 27 голами, что является его самым высоким показателем с сезона-2017/2018, когда он забросил 42 шайбы. В преддверии сезона, когда ему исполнится 37 лет, Малкин должен будет найти другие шестерёнки в 2023 году, чтобы снова забить 30 голов и добраться до 500 за карьеру», — написал Брлански.

Тем не менее есть один важнейший критерий, который можно легко упустить, если ориентироваться только на статистику. Влияние на франшизу.

Евгений Малкин и Сидни Кросби

Евгений Малкин и Сидни Кросби

Фото: Gene J. Puskar/AP/ТАСС

Очевидно, что Кросби и Малкин стали олицетворением «Питтсбурга». В восьмилетний промежуток — с 2009-го по 2017-й — они принесли клубу больше Кубков Стэнли, чем «Пингвинз» смогли завоевать за предыдущие 42 года своего существования. Канадец и россиянин всю карьеру проводят в составе команды из Пенсильвании и, скорее всего, завершат оную, будучи «пингвинами». На паре Кросби — Малкин росли тысячи, десятки, сотни тысяч детей — не только в Питтсбурге, не только в США, но и во многих других городах и странах, включая Россию.

Но.

До Лемье «Пингвинз» фактически были никем. Если бы не канадец, «Питтсбург» банально обанкротился бы. Несмотря на нежелание играть за «пингвинов», Марио вышел на лёд в форме «Пингвинз» и начал выкладываться в каждом матче. Впоследствии Лемье стал настоящей иконой, привёл «Питтсбург» — тот самый «Питтсбург», который находился на грани банкротства, — к первому в истории клуба Кубку Стэнли. С 1991-го «пингвины» неизменно выходили в плей-офф вплоть до 2002-го.

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Конечно, при Кросби и Малкине клуб лишь дважды не попадал в розыгрыш Кубка Стэнли — в дебютном сезоне игроков и в прошлой кампании-2022/2023.

Но за 17 лет бытия «пингвином» СуперМарио полностью изменил и преобразил франшизу, сделав команду привлекательной для фанатов и спонсоров и подготовив почву для будущих побед.

Итоги

После ряда всех этих необходимых занудств можно, наконец, подытожить.

Что мы поняли? Во-первых, Лемье, очевидно, важнейшая фигура в истории «Питтсбурга». Лучший по многим статистическим данным, но, что важнее, живая икона и легенда «Пингвинз», воскресившая клуб.

Во-вторых, если брать карьеры хоккеистов полностью, очевидно, Лемье — Ягр переигрывают Малкина — Кросби. Их личная статистика, индивидуальные награды — всё на стороне канадца и чеха.

Но — в-третьих — именно как пара «Пингвинз» Малкин и Кросби куда лучше. Лемье легендарен, но он всё же легендарен индивидуально. Ягр также легендарен, но всё же он легендарен в рамках всея НХЛ, а не только «Питтсбурга».

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А вот Малкин и Кросби именно бок о бок приводили «пингвинов» к трофеям. Когда у одного дела не шли, зажигался другой. Когда один проваливал серию, другой работал за обоих. А иногда они феерили вместе — одновременно.

Получается, Гримсон был прав. Однако, как оказалось, легендарность как дуэта не столько в самих победах в Кубке Стэнли, сколько во взаимодействии хоккеистов и в том, как они — русский и канадец — вместе работали на общее дело. Во благо любимого клуба.

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