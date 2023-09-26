Три ассиста Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0).
В составе «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор, Нил Пионк, Давид Густафссон, Морган Бэррон и Кайл Капобьянко. Героем встречи также стал Владислав Наместников, записавший на свой счёт сразу три результативные передачи.
За «Эдмонтон» сыграл Матвей Петров, не отметившийся результативными действиями.
В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США), «Колорадо Эвеланш» переиграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
За «рыцарей» отличились Шелдон Ремпал и Лукас Кормье. В составе «Колорадо» голы забили Райан Джохансен, Оскар Олауссон и Кёртис Макдермид. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отыграл 33 минуты и пропустил одну шайбу.
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