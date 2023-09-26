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Три ассиста Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»

Три ассиста Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0).

В составе «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор, Нил Пионк, Давид Густафссон, Морган Бэррон и Кайл Капобьянко. Героем встречи также стал Владислав Наместников, записавший на свой счёт сразу три результативные передачи.

За «Эдмонтон» сыграл Матвей Петров, не отметившийся результативными действиями.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Коннор (Виларди, Шайфли) – 15:06 (5x4)     2:0 Пионк (Наместников, Сэмберг) – 41:17 (5x5)     3:0 Густафссон (Стэнли, Вьель) – 50:09 (5x5)     4:0 Бэррон (Моррисси, Наместников) – 54:11 (5x5)     5:0 Капобьянко (Саломонссон, Форд) – 56:21 (5x4)    

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США), «Колорадо Эвеланш» переиграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

За «рыцарей» отличились Шелдон Ремпал и Лукас Кормье. В составе «Колорадо» голы забили Райан Джохансен, Оскар Олауссон и Кёртис Макдермид. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отыграл 33 минуты и пропустил одну шайбу.

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Ремпал (Кормье, Хаг) – 14:19 (5x4)     1:1 Джохансен (Друен, Байрэм) – 17:37 (5x4)     2:1 Олауссон (Майерс, О'Коннор) – 19:09 (5x5)     3:1 Макдермид (Холланд, Штинбург) – 49:22 (5x5)     3:2 Кормье (Морелли, Хеммерлинг) – 49:51 (5x5)    
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