Три ассиста Наместникова помогли «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной предсезонный матч в преддверии чемпионата-2023/2024, в котором местный «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0 (1:0, 0:0, 4:0).

В составе «Виннипега» шайбы забросили Кайл Коннор, Нил Пионк, Давид Густафссон, Морган Бэррон и Кайл Капобьянко. Героем встречи также стал Владислав Наместников, записавший на свой счёт сразу три результативные передачи.

За «Эдмонтон» сыграл Матвей Петров, не отметившийся результативными действиями.

В параллельном матче, прошедшем на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США), «Колорадо Эвеланш» переиграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).

За «рыцарей» отличились Шелдон Ремпал и Лукас Кормье. В составе «Колорадо» голы забили Райан Джохансен, Оскар Олауссон и Кёртис Макдермид. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отыграл 33 минуты и пропустил одну шайбу.