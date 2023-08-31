Агент Агостино: я в шоке, что на клуб начали давить из-за того, что Кенни играл в КХЛ

Известный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Кенни Агостино, рассказал о расторжении контракта «Шеллефтео» с хоккеистом через день после его подписания.
«Я был немного в шоке. Европа всё время говорит о какой-то толерантности и указывает другим странам, как жить. У Кенни было предложение из «Нефтехимика», а он сам очень хотел играть в Минске. Также ещё не сошлись по деньгам с «Барысом».
И вот он подписал контракт в Швеции, но через два дня начали давить на клуб, мол, этот парень играл в России. Начали давить на спонсоров, чтобы его убрали из команды. Клуб в данный момент без денег, тем более в Европе сейчас совсем плохо в плане финансов. Поэтому, испугавшись потерять спонсоров, там решили разорвать контракт и заплатить компенсацию.
В Швеции он подписал контракт с помощью представителя, который имеет лицензию на работу в Европе. Он сопровождал эту сделку, но в такой ситуации сложно на что-то повлиять. Игроку выписали компенсацию по регламенту. Вопрос не в представителе, а в большом давлении общественного мнения.
Агостино ещё может оказаться в КХЛ, всё возможно. Рынок в КХЛ открыт до 27 декабря — в любой момент это может произойти», — сказал Черных в интервью «РБ Спорт».
В сезоне-2022/2023 Агостино выступал в нижегородском «Торпедо», пропустив значительную часть из-за травмы. Он провёл 29 матчей, в которых набрал 11 (4+7) очков.
- 31 августа 2023
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