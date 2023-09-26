Барулин — об игре в Швеции: клуб хотел продлить всех россиян — лига не разрешила

Бывший вратарь сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал, как в команде относятся к россиянам.
«Почему русская диаспора в клубе сократилась? Скорее всего, политика. Тем русским людям, что уже играли в Швеции, разрешено продлевать контракты, остальным новые контракты уже не получится заключить. Хотя вроде бы лига начала смягчать свои санкции, с этого года уже некоторые клубы стали снова подписывать наших игроков.
Изменилось ли отношение после 24 февраля? Нет, благодарен и руководству, и болельщикам, в городе тёплое отношение было. Клуб хотел продлить всех нас (в сезоне-2021/22 в «Буросе» играло шесть россиян. — Прим. «Чемпионата») — лига не позволила», — сказал Барулин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
Отметим, что в сезоне-2021/2022 в «Буросе» играло шестеро россиян. На следующий год их количество сократилось до двух. Сейчас в составе шведского клуба из россиян только Барулин.
Полное интервью с Барулиным можно будет прочитать завтра, в 18:00, на «Чемпионате».
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