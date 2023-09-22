Барулин рассказал, как в шведской лиге относятся к россиянам и к КХЛ

Бывший вратарь сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета шведского клуба «Бурос», рассказал об отношении местных к Континентальной хоккейной лиге.

«Шведская лига в прошлом сезоне запрещала подписывать российских хоккеистов. Но уже с этого сезона, по-моему, пошли на уступки, и некоторые команды рассматривают российских игроков. Сначала всё было критично, но все понимают, что это мир, жизнь и нужно как-то идти навстречу друг другу, находить компромиссы.

Всем интересно, в Швеции следят за КХЛ. В моей команде ребята интересовались, как всё происходит. КХЛ на хорошем счету во всём мире. Много вопросов было», — приводит слова Барулина Legalbet.

Напомним, в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне выступают четверо шведов. Это вратарь СКА Юхан Маттссон, игроки обороны Фредрик Классон из ЦСКА и Робин Пресс из «Металлурга», а также форвард «Барыса» Понтус Оберг.

Сам Барулин в России защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса», «Авангарда», «Сочи» и «Нефтехимика».