Барулин рассказал, как в шведской лиге относятся к россиянам и к КХЛ

Бывший вратарь сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета шведского клуба «Бурос», рассказал об отношении местных к Континентальной хоккейной лиге.
«Шведская лига в прошлом сезоне запрещала подписывать российских хоккеистов. Но уже с этого сезона, по-моему, пошли на уступки, и некоторые команды рассматривают российских игроков. Сначала всё было критично, но все понимают, что это мир, жизнь и нужно как-то идти навстречу друг другу, находить компромиссы.
Всем интересно, в Швеции следят за КХЛ. В моей команде ребята интересовались, как всё происходит. КХЛ на хорошем счету во всём мире. Много вопросов было», — приводит слова Барулина Legalbet.
Напомним, в Континентальной хоккейной лиге в нынешнем сезоне выступают четверо шведов. Это вратарь СКА Юхан Маттссон, игроки обороны Фредрик Классон из ЦСКА и Робин Пресс из «Металлурга», а также форвард «Барыса» Понтус Оберг.
Сам Барулин в России защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Атланта», «Ак Барса», «Авангарда», «Сочи» и «Нефтехимика».
- 22 сентября 2023
-
17:10
-
16:41
-
16:36
-
16:16
-
15:58
-
15:54
-
15:51
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:28
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:59
-
14:46
-
14:30
-
14:24
-
14:18
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:45
-
12:12
-
11:53
-
11:41
-
11:30
-
11:20