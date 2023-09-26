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Экс-вратарь сборной России рассказал о фирменных приёмах Мозякина и Зарипова

Экс-вратарь сборной России рассказал о фирменных приёмах Мозякина и Зарипова
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Бывший вратарь сборной России Константин Барулин, ныне защищающий цвета клуба третьей шведской лиги «Бурос», рассказал, против кого в КХЛ было тяжелее всего играть.

«Против кого в КХЛ было тяжелее всего играть? Мои два хороших друга — Сергей Мозякин и Данис Зарипов. Все вратари знали, куда Мозякин будет бросать, у него было три точки, но при этом не могли предугадать, куда именно бросит — он как рукой эту шайбу туда кладёт и всё.

Зарипов настолько хитрый, что он пытался какие-то свои приёмы использовать. Он один из первых ещё в Суперлиге использовал уловку, когда входил в зону и бросал между ног вратарю под опорную ногу. Все думали, что это выглядит как-то просто и нелепо для вратаря, но он разговаривал с вратарями на тренировках всегда и спрашивал, куда неудобнее всего — выбирал специально точки», — сказал Барулин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Полное интервью с Барулиным можно будет прочитать завтра, в 18:00, на «Чемпионате».

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