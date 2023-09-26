Кузнецов — о бросках Овечкина: не надо стоять на пятаке, Ови сам не любит такое

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о броске капитана команды Александра Овечкина. По словам форварда, 38-летний хоккеист не любит, когда кто-то прикрывает вратаря во время его бросков. Кроме того, Кузнецов рассказал историю о том, как защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэн Джирарди регулярно блокировал броски Овечкина.

«Когда Овечкин бросает, кто тот безумец, который стоит на пятаке? Там не надо стоять, говорят. Он сам не любит, когда закрывают. Мне тоже не нравится, когда закрывают. Я боюсь почему-то бросать. Боюсь попасть в партнёра? Да. Мне надо видеть вратаря. А они говорят наоборот — что надо закрывать. Уилсон седой? Да. У него одно колено уже, правда, только. По коленям же прилетает.

Был такой защитник [Дэн] Джирарди — он всё блокировал [у Овечкина]. В один из первых годов моих мы играли в плей-офф [c «Рейнджерс»] — соперники чётко прям отдавали, чтобы мы Овечкину пасовали. Вот Джирарди по 10 раз за игру блокировал. Ему пофиг было, он так накатывал, блокировал, молча отдавал. И всё.

У него какой-то бронежилет там был? Не знаю, но я думаю была защита дополнительная сзади. Потому что он потом начал на одно колено садиться, блокируя, и больше спиной разворачивался. Видимо, Саня ему куда-то попал. Где-то рёбра прикрывал чуть-чуть, я думаю», — сказал Кузнецов в интервью YouTube-канала «Скользкий лёд».