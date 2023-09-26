«Бывают предложения, от которых не стоит отказываться». Коньков — о Серебрякове в СКА

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил возможный переход вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА.

«Полагаю, что предпосылки были ещё весной, когда Никита хорошо проявил себя в плей-офф. Неспроста ему была вручена награда лучшему вратарю сезона. Тем более что тренер вратарей Юрий Ключников, с которым Серебряков работал в «Адмирале», перешёл в СКА.

Другое дело, что «Адмиралу» важно сохранить игрока, чтобы он и дальше помогал команде добиваться успехов. Дела у них идут не лучшим образом, но у СКА травму получил Маттссон. Предмет для обсуждения есть — вопрос в том, договорятся клубы или нет.

Любому игроку хочется выступать в команде, которая борется за награды. Как по мне, у Никиты хорошие условия в «Адмирале». Он может провести там сезон, но и переход в СКА может благоприятно сказаться на его карьере. Думаю, «Адмирал» сделает всё для того, чтобы сохранить своего игрока. Правда, бывают предложения, от которых не стоит отказываться. Пример — переход Хохлачёва в «Амур» из Хабаровска», — сказал Коньков в интервью Allhockey.

Отметим, что сейчас в основном составе СКА пять вратарей: помимо Иванова, это Юхан Маттссон, Дмитрий Николаев, Кирилл Обыскалов и Артемий Плешков.