Защитник «Ак Барса» Хенкель: мы стали «возить» шайбу в своей зоне, играли вяло

Защитник «Ак Барса» Кристиан Хенкель прокомментировал поражение от минского «Динамо» (2:3).

«В какой-то момент перестали играть, стали «возить» шайбу в своей зоне, особенно в третьем периоде. Потеряли нить игры, концентрацию. Играли вяло, что не привело ни к чему хорошему.

Что не удалось при розыгрыше большинства? Голов. Ребята стараются, постоянно работают, обсуждают моменты на тренировках, во время матчей. Всё придёт.

Мы поддерживаем нашего вратаря, он здорово сегодня сыграл, много подчищал за нами, спасал. В каких-то моментах мы ему не помогли. Он молодец.

Насколько обидно проигрывать матч за две минуты до финальной сирены? Проигрывать всегда неприятно. На секунду потеряли концентрацию – потеряли очки. Но жизнь продолжается, готовимся к следующему матчу.

Что нужно сделать, чтобы прервать победную серию «Торпедо»? Играть в свою игру, выигрывать единоборства, быть единой командой на льду», — цитирует Хенкеля пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче «Динамо» встретится с «Ладой» в Минске 30 сентября. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова 28 сентября отправятся в гости к «Торпедо».