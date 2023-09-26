Бывший вратарь сборной США Кори Шнайдер завершил карьеру
Поделиться
37-летний экс-голкипер сборной США и клубов Национальной хоккейной лиги Кори Шнайдер завершил карьеру. Об это сообщает NJ.com.
В минувшем сезоне Шнайдер подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс», однако не сыграл в НХЛ ни одного матча. Всего за карьеру в НХЛ голкипер выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», в общей сложности проведя в лиге 410 матчей с процентом отражённых бросков 91,8% и коэффициентом надёжности 2,43.
В составе национальной команды Соединённых штатов Америки Шнайдер выиграл серебряную медаль на юниорском чемпионате мира 2004 года. В 2016 году в составе США выступал на Кубке Мира по хоккею в Канаде.
Комментарии
- 26 сентября 2023
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
23:09
-
22:44
-
22:33
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
22:08
-
21:59
-
21:57
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:03
-
20:46
-
20:30
-
20:09
-
19:53
-
19:45
-
19:26
-
19:10
-
18:54
-
18:51
-
18:44
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:10
-
17:00
-
16:46
Партнерский контент