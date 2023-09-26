Бывший вратарь сборной США Кори Шнайдер завершил карьеру

37-летний экс-голкипер сборной США и клубов Национальной хоккейной лиги Кори Шнайдер завершил карьеру. Об это сообщает NJ.com.

В минувшем сезоне Шнайдер подписал однолетнее соглашение с «Нью-Йорк Айлендерс», однако не сыграл в НХЛ ни одного матча. Всего за карьеру в НХЛ голкипер выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Айлендерс», в общей сложности проведя в лиге 410 матчей с процентом отражённых бросков 91,8% и коэффициентом надёжности 2,43.

В составе национальной команды Соединённых штатов Америки Шнайдер выиграл серебряную медаль на юниорском чемпионате мира 2004 года. В 2016 году в составе США выступал на Кубке Мира по хоккею в Канаде.