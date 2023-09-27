Кин: «Спартак» сыграл плохо, все это понимают

Защитник «Спартака» Джоуи Кин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (2:3). Американский хоккеист впервые сыграл за красно-белых в нынешнем сезоне, дважды бросал по воротам соперника и заработал две минуты штрафа.

«В этом матче мы сыграли плохо, все это понимают. Мы настроены работать и сыграть лучше в следующей игре. Я рад снова выйти на лёд «Мегаспорта» и увидеть фанатов нашей команды, у меня невероятные чувства от их поддержки!» — приводит официальный сайт «Спартака» слова Кина.

Московский клуб занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. На счету красно-белых 13 очков после 11 проведённых матчей. В следующей встрече 28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Северсталью». Начало в 19:00 мск.