КХЛ изменила время начала двух домашних матчей «Торпедо»
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Континентальная хоккейная лига сообщила о переносе времени начала двух матчей «Торпедо».
Время начала следующих матчей изменено с 17:00 на 13:00 мск:
14 октября «Торпедо» — «Спартак»;
21 октября «Торпедо» — «Амур».
Напомним, подопечные Игоря Ларионова накануне в гостях победили «Витязь» со счётом 4:1 и единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции КХЛ, набрав 17 очков за 10 матчей.
В следующем матче «Торпедо» сыграет дома с казанским «Ак Барсом». Встреча запланирована на 28 сентября и начнётся на стадионе «Нагорный» в 19:00 мск.
Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что игроки и тренерский штаб нижегородского клуба не обращают внимания на лидерство в КХЛ.
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