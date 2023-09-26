Журналист: «Вашингтон» из-за погони Овечкина находится в хоккейном чистилище

Журналист Сэм Фелс в статье на сайте Deadspin оценил, как погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ влияет на «Вашингтон Кэпиталз».
«Кэпс» находятся в худшем месте, где только можно оказаться. Там нет хорошего, нет плохого. Это хоккейное чистилище, в котором нет ни одного выбора на драфте, ни перспектив, которые в конечном итоге поменяют команду. Но никто не будет возражать из-за того, что поставлено на карту. Они пробудут ещё пару лет на службе у Овечкина. В конце концов, он потратил 15 лет на то, чтобы сделать команду такой, какой она никогда раньше не была.
Хоккейное чистилище — это нормально, если у вас есть достижение, которое выпадает раз в жизни», — написано в статье.
Напомним, Овечкин забросил 822 шайбы в НХЛ. До повторения рекорда Гретцки российскому нападающему осталось забить ещё 72 гола.
- 26 сентября 2023
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