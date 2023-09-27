Ротенберг прокомментировал возможный переход вратаря «Адмирала» Серебрякова в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Сибирью» (3:0) прокомментировал возможный переход вратаря «Адмирала» Никиты Серебрякова в СКА.

«Переговоры по Никите Серебрякову? Надо спросить у тех, кто эту новость запустил в прессу. Мы сплетни не комментируем. Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Здесь важно решение самого Никиты.

Сезон длинный. Мы не знаем, как может складываться ситуация. Мы не можем играть только с одним вратарём. Разные ситуации могут быть в хоккее. Нам нужно иметь как минимум двух сильных вратарей, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надо всё взвесить и проанализировать. Решающий фактор: желание игрока.

Николаев снизил требования к себе? Больше вопрос, что с ним произошло в плей-офф. Он совсем другой человек сейчас. У него была травма. А травма связана с этими же последствиями. Все вратари равные, все игроки равные. Когда игрок правильно себя готовит, дальше идёт психологическая готовность. На это влияет много факторов. Игрок может влюбиться, правильно? Какая-то драма может быть дома. Всё что угодно может повлиять на игрока, когда он выходит на лёд. Николаев сейчас очень здорово работает. Он совсем другой сейчас вратарь. После травмы он восстановился, готовится играть, уже в заявке. В этом сезоне это связано с его травмой. Если мы берём прошлый сезон, там есть другие моменты», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.