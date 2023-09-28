Член руководства «Калгари» пережил остановку сердца и получил повреждение головного мозга

Вице-президент по данным и аналитике «Калгари Флэймз» Крис Сноу получил серьёзное поражение головного мозга из-за нехватки кислорода после перенесённой остановки сердца, сообщает Sportsnet.

Сноу 42 года, в 2019 году ему диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). БАС — прогрессирующее неизлечимое заболевание нервной системы, поражающее клетки головного и спинного мозга и вызывающее потерю мышечного контроля. Примечательно, что отец Сноу, два дяди и двоюродный брат умерли от этой болезни. БАС ослабил мышцы Криса Сноу и лишил его способности говорить и есть.

«Флэймз» в 2011 году пригласили Сноу в команду на должность директора по хоккейному анализу. В 2019 году его повысили, и он занимался в основном анализом данных. Он был назначен вице-президентом команды по данным и аналитике в мае, когда Крейг Конрой был назначен новым генеральным менеджером клуба. Сноу участвовал в клинических испытаниях и прожил намного дольше обещанного ему мрачного 12-месячного прогноза.