Баклунд подпишет двухлетний контракт с «Калгари», он провёл в клубе 15 лет
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Нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд подпишет новое двухлетнее соглашение с клубом, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своём «твиттере». Новый контракт будет рассчитан на среднегодовую сумму в $ 4,5 млн.
34-летний форвард провёл в клубе 15 лет с сезона-2008/2009. За 908 сыгранных матчей на счету Баклунда 185 заброшенных шайб и 307 результативных передач с показателем полезности «+66».
В активе Баклунда в завершившемся сезоне регулярки Национальной хоккейной лиги 82 проведённых матча, в которых швед стал автором 19 шайб и 37 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков. По итогам регулярного сезона «Калгари» занял девятое место в турнирной таблице, набрав 93 очка.
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